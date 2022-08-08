https://sputnik-georgia.ru/20220808/novoe-arkheologicheskoe-otkrytie-v-adzharii--naydeny-artefakty-kamennogo-veka-269269101.html

Новое археологическое открытие в Аджарии – найдены артефакты каменного века

Новое археологическое открытие в Аджарии – найдены артефакты каменного века

Планируется внести место раскопок в зону туристического маршрута, так как оно может быть интересным для любителей истории 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинские археологи нашли артефакты, датируемые 11 веком до н. э., в селе Хуцубани Кобулетского района (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.Специалисты приступили к археологическим работам после того, как один из местных жителей во время проведения весенних земельных работ в своем приусадебном дворе случайно обнаружил древние предметы. Сам хозяин дома хорошо разбирался в археологии и понял, что нужно информировать специалистов.Во время раскопок была обнаружена часть конструкции дома того времени, найден также оплот для дома. Специалисты также нашли рабочие инструменты охотников-собирателей и древесный уголь. Предположительно, здесь жили охотники-собиратели, приехавшие из Ирана и Ирака. Как отмечают специалисты, найденные артефакты принадлежат людям того периода, которые странствовали и переходили из одного места в другое.По словам директора музея Кобулети Резо Такидзе, планируется внести данное место в зону туристического маршрута, так как оно может быть интересным для любителей истории.Найденные артефакты будут направлены в лабораторию, а результаты лабораторного исследования уже позволят ученым узнать дату и происхождение найденных предметов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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