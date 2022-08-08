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Россия и Китай развивают сотрудничество в сфере авиатехники
Россия и Китай развивают сотрудничество в сфере авиатехники
Россия и Китай, в частности, разрабатывали проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR-929 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Москва и Пекин намерены развивать сотрудничество в сфере сертификации авиатехники и ее компонентов, в том числе по совместным проектам авиапрома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Китайская и российская стороны провели заседание рабочей группы по гражданской авиации и гражданскому авиастроению.Россия и Китай, в частности, разрабатывали проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR-929.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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в мире, новости, украина, сша, китай, росавиация, россия
Россия и Китай развивают сотрудничество в сфере авиатехники
Россия и Китай, в частности, разрабатывали проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR-929
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik.
Москва и Пекин намерены развивать сотрудничество в сфере сертификации авиатехники и ее компонентов, в том числе по совместным проектам авиапрома, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
Китайская и российская стороны провели заседание рабочей группы по гражданской авиации и гражданскому авиастроению.
"Стороны (...) наметили дальнейшие направления взаимодействия в сфере сертификации авиационной техники и ее компонентов, в том числе по совместно реализуемым российско-китайским проектам в области авиационной промышленности", - говорится в сообщении.
Россия и Китай, в частности, разрабатывали проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR-929.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.