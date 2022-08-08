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В сейфы американских школ поместят оружие для защиты учеников

В сейфы американских школ поместят оружие для защиты учеников

В школах будут размещены приспособления для вскрытия дверей и боеприпасы 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T22:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг – Sputnik. Администрации школ округа Мэдисон (штат Северная Каролина, США) разместят сейфы с огнестрельным оружием. По словам полиции округа, этот шаг направлен на обеспечение безопасности детей и сотрудников учебных заведений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщат телеканал NBC.Инициатором данного решения стал местный шериф Бадди Харвуд после учащения случаев массовой стрельбы в учебных заведениях. Харвуд также отметил, что в школах будут размещены приспособления для вскрытия дверей и боеприпасы, сообщил Sputnik Беларусь.Проблема насилия оказалась в фокусе внимания властей США после двух трагедий в мае – в супермаркете в Буффало, где погибли десять человек, а также расстрела в школе Ювальда, где преступник убил двух учительниц и 19 детей.Огонь в ювальдской школе открыл 18-летний житель городка Сальвадор Рамос. Спустя непродолжительное время он был обезврежен сотрудниками полиции. Тем не менее, мэрией города было принято решение о том, что школу, в которой произошла трагедия, необходимо снести.В настоящее время в США на планете самый высокий коэффициент владения оружием: в 2021 году у населения было 120 единиц на 100 человек.В конце июня Джо Байден подписал закон о об ужесточении проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года. Согласно нему, повышается также финансирование программ школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

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новости, грузия, в мире, сша, стрельба в школе