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Что можно и нельзя есть в Успенский пост 2022: календарь поста

Что можно и нельзя есть в Успенский пост 2022: календарь поста

Успенский пост ежегодно начинается 14 августа - за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T22:25+0400

2022-08-09T22:25+0400

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справки

религия

календарь религиозных праздников

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Единственный пост, посвященный Богородице, заканчивается 27 августа – накануне одного из двенадцати главных праздников, который по православному церковному календарю празднуют 28 числа.Календарь питания Успенского поста - что можно и нельзя есть по дням, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Что можно и нельзя естьУспенский пост, церковным уставом, по строгости, приравнивается к Великому, который верующие соблюдают перед Светлым Воскресением Христовым.В то же время Успенский пост считают не сложным, так как в этот период можно есть овощи, грибы и фрукты, которыми богат август.Однако яблоки и виноград можно есть только после освещения на Преображение Господне, который православные отмечают 19 августа. Праздник в народе называют Яблочный Спас.Во время Успенского поста, как и в остальные, нельзя есть мясную и молочную продукцию. Нельзя в Успенский пост также есть яйца, рыбу и рыбные продукты.Календарь постаВ соответствии с календарем Успенского поста, по понедельникам, средам и пятницам полагается сухоядение. В эти дни недели, по церковному уставу можно есть сырые фрукты и овощи, хлеб, сухофрукты, различные орехи и мед.По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу, но без масла. С маслом горячая пища календарем поста дозволяется по субботам и воскресеньям. В выходные дни также можно выпить немного вина.Есть рыбу в Успенский пост можно только в праздник Преображения Господня, а также Успения Богородицы, если он приходится на среду или пятницу. В 2022-м праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на воскресенье, значит поста нет.Священнослужители напоминают, что в Успенский, как и в любой другой пост, нельзя есть своих ближних – то есть нельзя раздражаться, сквернословить, ссориться и совершать любые другие поступки, способные разрушить мир между людьми.Пост могут не соблюдать тяжелобольные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до 7 лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников