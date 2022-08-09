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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T13:48+0400
2022-08-09T13:48+0400
2022-08-09T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 729 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 5 726 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 67 482 теста на коронавирус, 67 482 – на антиген, ПЦР-тест – 0.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 11 199 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациентов. С начала пандемии – 16 877.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю
13:48 09.08.2022 (обновлено: 13:59 09.08.2022)
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 729 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 5 726 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 1 024
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 174.
В стране за последнюю неделю сделано 67 482 теста на коронавирус, 67 482 – на антиген, ПЦР-тест – 0.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 11 199 человек.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациентов. С начала пандемии – 16 877.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.