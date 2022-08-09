https://sputnik-georgia.ru/20220809/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-269306513.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T13:48+0400

2022-08-09T13:48+0400

2022-08-09T13:59+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/69/248166989_0:29:1488:867_1920x0_80_0_0_8994590c192096b1e1256034bc975247.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 729 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 5 726 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 67 482 теста на коронавирус, 67 482 – на антиген, ПЦР-тест – 0.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 11 199 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациентов. С начала пандемии – 16 877.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, коронавирус covid-19