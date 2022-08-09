https://sputnik-georgia.ru/20220809/dvenadtsat-vystrelov-v-grud---grazhdanin-gruzii-tyazhelo-ranen-v-gretsii-269302450.html

Двенадцать выстрелов в грудь – гражданин Грузии тяжело ранен в Греции

Двенадцать выстрелов в грудь – гражданин Грузии тяжело ранен в Греции

Пули застряли в области груди, и это может вызвать определенные осложнения. 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T11:02+0400

2022-08-09T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Греции тяжело ранен 41-летний гражданин Грузии, в которого выстрелили 12 раз, сообщают местные СМИ.Пострадавший находится в больнице города Комотини на северо-востоке страны. В настоящее время его состояние стабильное. По словам медиков, часть пуль застряла в области груди, и это может вызвать определенные осложнения.Полицейские приступили к поискам преступников. О других деталях происшествия пока не сообщается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, греция