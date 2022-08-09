https://sputnik-georgia.ru/20220809/dvenadtsat-vystrelov-v-grud---grazhdanin-gruzii-tyazhelo-ranen-v-gretsii-269302450.html
Двенадцать выстрелов в грудь – гражданин Грузии тяжело ранен в Греции
Двенадцать выстрелов в грудь – гражданин Грузии тяжело ранен в Греции
Пули застряли в области груди, и это может вызвать определенные осложнения. 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T11:02+0400
2022-08-09T11:02+0400
2022-08-09T11:57+0400
происшествия
новости
грузия
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24860/16/248601663_576:415:2100:1272_1920x0_80_0_0_e7472819aea68a2bcd97841741d81918.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Греции тяжело ранен 41-летний гражданин Грузии, в которого выстрелили 12 раз, сообщают местные СМИ.Пострадавший находится в больнице города Комотини на северо-востоке страны. В настоящее время его состояние стабильное. По словам медиков, часть пуль застряла в области груди, и это может вызвать определенные осложнения.Полицейские приступили к поискам преступников. О других деталях происшествия пока не сообщается.
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24860/16/248601663_872:351:2100:1272_1920x0_80_0_0_04ee3e1a8680c5367d010eab066b2e28.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, греция
Двенадцать выстрелов в грудь – гражданин Грузии тяжело ранен в Греции
11:02 09.08.2022 (обновлено: 11:57 09.08.2022)
Пули застряли в области груди, и это может вызвать определенные осложнения.
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Греции тяжело ранен 41-летний гражданин Грузии, в которого выстрелили 12 раз, сообщают местные СМИ.
Пострадавший находится в больнице города Комотини на северо-востоке страны. В настоящее время его состояние стабильное.
По словам медиков, часть пуль застряла в области груди, и это может вызвать определенные осложнения.
Полицейские приступили к поискам преступников. О других деталях происшествия пока не сообщается.