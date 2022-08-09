https://sputnik-georgia.ru/20220809/eks-chinovnik-merii-ozurgeti-zaderzhan-za-vzyatku-269313005.html
Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку
Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку
По данным следствия, обвиняемый получил взятку за отсрочку призыва на срочную военную службу 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T16:34+0400
2022-08-09T16:34+0400
2022-08-09T16:35+0400
грузия
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сгб
арест
коррупция
взятка
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ТБИЛИСИ, 9 авг – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали бывшего главу службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.По данным СГБ Грузии, бывший глава службы мэрии Озургети получил взятку в размере 1,5 тысячи лари за неофициальную отсрочку призыва на срочную военную службу.Задержан также и некий гражданин, который обвиняется в посредничестве.Глава службы уже признался в содеянном и сотрудничает со следствием.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сгб, арест, коррупция, взятка
Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку
16:34 09.08.2022 (обновлено: 16:35 09.08.2022)
По данным следствия, обвиняемый получил взятку за отсрочку призыва на срочную военную службу
ТБИЛИСИ, 9 авг – Sputnik.
Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали бывшего главу службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении
ведомства.
По данным СГБ Грузии, бывший глава службы мэрии Озургети получил взятку в размере 1,5 тысячи лари за неофициальную отсрочку призыва на срочную военную службу.
Задержан также и некий гражданин, который обвиняется в посредничестве.
Глава службы уже признался в содеянном и сотрудничает со следствием.