https://sputnik-georgia.ru/20220809/eks-chinovnik-merii-ozurgeti-zaderzhan-za-vzyatku-269313005.html

Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку

Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку

По данным следствия, обвиняемый получил взятку за отсрочку призыва на срочную военную службу 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T16:34+0400

2022-08-09T16:34+0400

2022-08-09T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали бывшего главу службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.По данным СГБ Грузии, бывший глава службы мэрии Озургети получил взятку в размере 1,5 тысячи лари за неофициальную отсрочку призыва на срочную военную службу.Задержан также и некий гражданин, который обвиняется в посредничестве.Глава службы уже признался в содеянном и сотрудничает со следствием.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, сгб, арест, коррупция, взятка