https://sputnik-georgia.ru/20220809/eks-podpolkovnik-sbu-pochemu-zapadnye-nko-zametili-prestupleniya-kieva-269308691.html
Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?
Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?
Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T14:35+0400
2022-08-09T14:35+0400
2022-08-09T14:35+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/09/269308531_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e172b37ac47d57eee0acdb4d8a30175.jpg
Так считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима?Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/09/269308531_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06f029de748597673b809e7e67c07feb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?
Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС
Так считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима?
Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.