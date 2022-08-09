https://sputnik-georgia.ru/20220809/eks-podpolkovnik-sbu-pochemu-zapadnye-nko-zametili-prestupleniya-kieva-269308691.html

Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?

Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?

Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T14:35+0400

2022-08-09T14:35+0400

2022-08-09T14:35+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

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Так считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима?Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео