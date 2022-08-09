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https://sputnik-georgia.ru/20220809/eks-podpolkovnik-sbu-pochemu-zapadnye-nko-zametili-prestupleniya-kieva-269308691.html
Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?
Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?
Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T14:35+0400
2022-08-09T14:35+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Так считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима?Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео

Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева?

14:35 09.08.2022
© video: Sputnik
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Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС
Так считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима?
Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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