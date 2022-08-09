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Грузинский силач зубами тащил грузовик вдоль моря - видео
Грузинский силач зубами тащил грузовик вдоль моря - видео
Житель Батуми Баграт Жгенти установил новый мировой рекорд - он сдвинул зубами тяжелый грузовик весом 16 тонн. Прошлый рекорд принадлежал египтянину и... 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T21:28+0400
2022-08-09T21:28+0400
2022-08-09T21:28+0400
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Ранее, в июне 2022 года, Баграт Жгенти, который входит в Национальную федерацию сильнейших мужчин Грузии, установил рекорд, сдвинув зубами вагон весом 47 тонн на фиксированную дистанцию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, новый рекорд, рекордсмены, видео-новости из грузии, достижения, видео
Грузинский силач зубами тащил грузовик вдоль моря - видео
Житель Батуми Баграт Жгенти установил новый мировой рекорд - он сдвинул зубами тяжелый грузовик весом 16 тонн. Прошлый рекорд принадлежал египтянину и составлял 15 тонн и 730 кг
Ранее, в июне 2022 года, Баграт Жгенти, который входит в Национальную федерацию сильнейших мужчин Грузии, установил рекорд, сдвинув зубами вагон весом 47 тонн на фиксированную дистанцию.