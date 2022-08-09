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Грузинский силач зубами тащил грузовик вдоль моря - видео

Грузинский силач зубами тащил грузовик вдоль моря - видео

Житель Батуми Баграт Жгенти установил новый мировой рекорд - он сдвинул зубами тяжелый грузовик весом 16 тонн. Прошлый рекорд принадлежал египтянину и... 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T21:28+0400

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Ранее, в июне 2022 года, Баграт Жгенти, который входит в Национальную федерацию сильнейших мужчин Грузии, установил рекорд, сдвинув зубами вагон весом 47 тонн на фиксированную дистанцию.

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