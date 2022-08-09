https://sputnik-georgia.ru/20220809/gruzovoe-sudno-glory-s-ukrainskim-zernom-pribylo-v-stambul---video-269315571.html

Грузовое судно Glory с украинским зерном прибыло в Стамбул - видео

Грузовое судно Glory с украинским зерном прибыло в Стамбул - видео

Очередное грузовое судно с украинским зерном на борту прибыло в Стамбул. Судно Glory вышло по "зерновому коридору" из порта Черноморска 7 августа 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T18:01+0400

2022-08-09T18:01+0400

2022-08-09T18:01+0400

украина

турция

зерно

видео

мультимедиа

стамбул

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Сейчас сухогруз находится на якорной стоянке рядом с Босфором и ожидает проверки. Ранее между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена так называемая "зерновая сделка", которая устанавливает условия транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции из черноморских портов, а также меры по контролю за судами и соблюдению правил безопасности.

украина

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украина, турция, зерно, видео, мультимедиа, стамбул, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео