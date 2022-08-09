https://sputnik-georgia.ru/20220809/kak-krasivo-obustroit-kvartiru-sovety-dizaynerov-269304581.html

Как красиво обустроить квартиру? Советы дизайнеров

Как красиво обустроить квартиру? Советы дизайнеров

Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T13:03+0400

2022-08-09T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Простые линии и цвета, а также мебель с плавными формами – главные тренды в оформлении интерьера квартир этим летом, рассказали дизайнеры.При этом минимализм остается главным стилем при обустройстве дома. Он диктует отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и конструкций.Она пояснила, что на фоне напряженного информационного поля людям хочется мягкости и округлых форм в интерьере. Например, как никогда популярны диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле.Свою роль играет рост цен на ремонт и предметы интерьера – в результате люди предпочитают лаконичные решения, продолжила дизайнер Domeo Юлия Андреева. "Все чаще клиенты выбирают простые интерьеры, которые актуальны долгое время и которые при необходимости можно самостоятельно доработать или обновить", – уточнила она.Также зачастую владельцы квартир просят об элементах обустройства жилья, способствующих релаксации, сообщила руководитель студии MB-DS Мария Боровская.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, дизайнеры