https://sputnik-georgia.ru/20220809/kak-krasivo-obustroit-kvartiru-sovety-dizaynerov-269304581.html
Как красиво обустроить квартиру? Советы дизайнеров
Как красиво обустроить квартиру? Советы дизайнеров
Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T13:03+0400
2022-08-09T13:03+0400
2022-08-09T13:14+0400
новости
общество
дизайнеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250523247_0:181:1920:1261_1920x0_80_0_0_54fb128551f41003b5299d9aa63968cd.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Простые линии и цвета, а также мебель с плавными формами – главные тренды в оформлении интерьера квартир этим летом, рассказали дизайнеры.При этом минимализм остается главным стилем при обустройстве дома. Он диктует отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и конструкций.Она пояснила, что на фоне напряженного информационного поля людям хочется мягкости и округлых форм в интерьере. Например, как никогда популярны диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле.Свою роль играет рост цен на ремонт и предметы интерьера – в результате люди предпочитают лаконичные решения, продолжила дизайнер Domeo Юлия Андреева. "Все чаще клиенты выбирают простые интерьеры, которые актуальны долгое время и которые при необходимости можно самостоятельно доработать или обновить", – уточнила она.Также зачастую владельцы квартир просят об элементах обустройства жилья, способствующих релаксации, сообщила руководитель студии MB-DS Мария Боровская.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/02/250523247_0:1:1920:1441_1920x0_80_0_0_57c0d22a092797abb28583cc69b36653.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, дизайнеры
Как красиво обустроить квартиру? Советы дизайнеров
13:03 09.08.2022 (обновлено: 13:14 09.08.2022)
Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Простые линии и цвета, а также мебель с плавными формами – главные тренды в оформлении интерьера квартир этим летом, рассказали дизайнеры.
При этом минимализм остается главным стилем при обустройстве дома. Он диктует отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и конструкций.
"Лидерами по предпочтениям этим летом являются простые линии в отделке и плавные формы в мягкой мебели", – отметила дизайнер Алена Власова в беседе с РИА Новости.
Она пояснила, что на фоне напряженного информационного поля людям хочется мягкости и округлых форм в интерьере. Например, как никогда популярны диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле.
Свою роль играет рост цен на ремонт и предметы интерьера – в результате люди предпочитают лаконичные решения, продолжила дизайнер Domeo Юлия Андреева.
"Все чаще клиенты выбирают простые интерьеры, которые актуальны долгое время и которые при необходимости можно самостоятельно доработать или обновить", – уточнила она.
Также зачастую владельцы квартир просят об элементах обустройства жилья, способствующих релаксации, сообщила руководитель студии MB-DS Мария Боровская.