https://sputnik-georgia.ru/20220809/ko-vsemirnomu-dnyu-knigolyubov-top-5-novinok-gruzinskoy-literatury-269298494.html

Ко Всемирному дню книголюбов: ТОП-5 новинок грузинской литературы

Ко Всемирному дню книголюбов: ТОП-5 новинок грузинской литературы

Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T10:34+0400

2022-08-09T10:34+0400

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грузия

культура

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грузинская литература

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В этой связи Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с ТОП-5 новинками грузинской литературы. "В темных водах"Роман Ирмы Тавелидзе "В темных водах" перенесет вас в недалекое прошлое – конец XX века. Главный герой романа Александр, который, устав от визитов к обожаемым девушкам, предается своим мыслям. Постепенно становится ясно, что его прошлое таит в себе болезненные, незабываемые истории, а будущее таит в себе не менее болезненные сюрпризы.Говоря короче, "В темных водах" – это длинный и разнообразный путь осмысления прошлого, рефлексия субъективного опыта и поиска ответа на вопросы."Темна дорога – сумерки первозданные"Следующая книга для тех, кто любит отрываться от реальности и погружаться в мир фантастических существ. "Дети тьмы лучше всего знают цену света" – говорится в произведении Георгия Хараишвили. Главный герой произведения – маленький деревенский мальчик Каэле, который вырос на боевых историях своего отца и сказках. Он пытается найти собственный путь, мечтает о славе. Каэль становится профессиональным бойцом, оказываясь в эпицентре событий, которые определят судьбу его мира, полного черных всадников, оборотней и других страшных существ."Корабль до обхода""Корабль до обхода" – дебютный роман Ильи Чантурия. Действие происходит в 1905 году, когда волна революции охватывает всю Российскую империю и Грузию. Главная сюжетная линия основана на воспоминаниях грузинского социалиста-федералиста Георгия Деканозишвили.Но это не все. Роман имеет интересную изюминку. Дело в том, что сюжет имеет как факты, придуманные автором, так и исторические, а еще в нем вымышленные персонажи встречаются с известными историческими лицами."Истории курьера""Истории курьера" Темо Рехвиашвили состоят из фрагментов жизни молодого человека. Рассказчик – актер по профессии, зарабатывающий на жизнь курьером, и с самоиронией описывающий горькую действительность, в которой ему приходится жить каждый день.На фоне этих грустных и в то же время смешных историй рисуется картина Тбилиси, которую можно увидеть только из мопеда курьера, со всей ее неприкрашенной социальной реальностью и насыщенностью.Интересный факт: изначально очерки Рехвиашвили "Истории курьера" публиковались в 2019 году в интернет-журнале "Слова"."Ящерица на надгробии"Главный герой романа Арчила Кикодзе "Ящерица на надгробии" – человек, полный образов прошлого, печали, мечтаний, любви и одиночества.В переживаниях, мыслях и чувствах героя просматриваются две основные сюжетные линии произведения: первая – о трагической жизни и смерти друга рассказчика, художника Гиго, и вторая – о визите главного героя к матери и их духовных, глубоких и чрезвычайно нежных отношениях."Ящерица на надгробии" – роман, полный символов и аллюзий, изображающий вездесущий и противоречивый конфликт между прошлым и настоящим, воспоминанием и забвением, смертью и жизнью.

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грузия, культура, общество, тбилиси, грузинская литература