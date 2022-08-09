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Минимальный отпуск в странах Европы - рейтинг
Минимальный отпуск в странах Европы - рейтинг
В европейских странах отличается не только размер заработной платы, но и длительность минимальных обязательных оплачиваемых отпусков 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T20:06+0400
2022-08-09T20:06+0400
2022-08-09T20:06+0400
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В инфографике Sputnik Литва вы узнаете, сколько дней могут отдыхать граждане разных стран ЕС, Швейцарии и Скандинавии, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития.В рейтинге стран Европы по длительности минимальных обязательных оплачиваемых отпусков лидируют Австрия, Мальта и Люксембург, наименьшее количество дней для отпуска у жителей Нидерландов, Ирландии и Швейцарии.Что касается Грузии, то согласно Трудовому кодексу страны, гражданам полагается как минимум 24 рабочих дня для оплачиваемого отпуска и 15 календарных дней для неоплачиваемого.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, инфографика, инфографика
Минимальный отпуск в странах Европы - рейтинг
В европейских странах отличается не только размер заработной платы, но и длительность минимальных обязательных оплачиваемых отпусков
В инфографике Sputnik Литва
вы узнаете, сколько дней могут отдыхать граждане разных стран ЕС, Швейцарии и Скандинавии, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития.
В рейтинге стран Европы по длительности минимальных обязательных оплачиваемых отпусков лидируют Австрия, Мальта и Люксембург, наименьшее количество дней для отпуска у жителей Нидерландов, Ирландии и Швейцарии.
Что касается Грузии, то согласно Трудовому кодексу страны
, гражданам полагается как минимум 24 рабочих дня для оплачиваемого отпуска и 15 календарных дней для неоплачиваемого.