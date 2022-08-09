https://sputnik-georgia.ru/20220809/minimalnyy-otpusk-v-stranakh-evropy---reyting-269317463.html

Минимальный отпуск в странах Европы - рейтинг

Минимальный отпуск в странах Европы - рейтинг

В европейских странах отличается не только размер заработной платы, но и длительность минимальных обязательных оплачиваемых отпусков 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T20:06+0400

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В инфографике Sputnik Литва вы узнаете, сколько дней могут отдыхать граждане разных стран ЕС, Швейцарии и Скандинавии, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития.В рейтинге стран Европы по длительности минимальных обязательных оплачиваемых отпусков лидируют Австрия, Мальта и Люксембург, наименьшее количество дней для отпуска у жителей Нидерландов, Ирландии и Швейцарии.Что касается Грузии, то согласно Трудовому кодексу страны, гражданам полагается как минимум 24 рабочих дня для оплачиваемого отпуска и 15 календарных дней для неоплачиваемого.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, общество, инфографика, инфографика