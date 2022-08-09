https://sputnik-georgia.ru/20220809/pobochka-ot-vaktsinatsii-skolko-zhiteley--gruzii-pochuvstvovali-nedomoganie-posle-privivki-269314514.html

"Побочка" от вакцинации: сколько жителей Грузии почувствовали недомогание после прививки

"Побочка" от вакцинации: сколько жителей Грузии почувствовали недомогание после прививки

Из 2055 случаев с побочными эффектами серьезными осложнениями считались 212 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T17:35+0400

2022-08-09T17:35+0400

2022-08-09T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Грузии зафиксировано 2055 случаев осложнений после прививки против коронавируса, говорится в отчете, опубликованном Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.Отчет охватывает период с начала вакцинации от коронавируса в Грузии до 1 июля 2022 года. В целом, за это время в стране было сделано 2 903 548 прививок.Из 2055 случаев серьезными осложнениями считались 212, из них 181 пациенту пришлось обратиться за медпомощью. Исходя из того, что в Грузии в течение последних трех месяцев темп вакцинации значительно сократился, снизился и показатель осложнений из-за прививок.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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новости, общество, грузия, коронавирус covid-19