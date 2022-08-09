https://sputnik-georgia.ru/20220809/pravitelstvo-gruzii-oproverglo-informatsiyu-o-peredache-rf-informatsii-o-voennom-269315735.html

Правительство Грузии опровергло информацию о передаче РФ информации о военном

Правительство Грузии опровергло информацию о передаче РФ информации о военном

Разногласия между властями и самой крупной оппозиционной партией обострились на фоне конфликта на Украине 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T18:24+0400

2022-08-09T18:24+0400

2022-08-09T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия о передаче информации из архива Минобороны Грузии российской стороне является дезинформацией, говорится в заявлении Страткома правительства Грузии.Мелия выступил с обвинениями, после того как в российском интернет-пространстве появилось личное дело грузинского военного Михаила Камхадзе. Мелия назвал власти Грузии коллаборационистами, которые "продают родину".Камхадзе - офицер запаса. Он был участником августовской войны 2008 года в Грузии, а сейчас он воюет на Украине.Разногласия между властями и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" обострились на фоне конфликта на Украине.Оппозиционеры резко раскритиковали власти за отказ в организованной отправке добровольцев на Украину и во введении индивидуальных санкций против России. Власти в свою очередь обвинили "Нацдвижение" и его соратников в стремлении втянуть Грузию в войну и смены власти насильственным путем.Руководство страны не раз заявляло, что соблюдает международные финансовые санкции, а также поддерживает Украину на политическом и гуманитарном уровне.

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