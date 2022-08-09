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Сколько беременных переболели коронавирусом в Грузии?
Сколько беременных переболели коронавирусом в Грузии?
Чаще всего заражались коронавирусом в Грузии беременные женщины в возрасте от 30 до 34 лет 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T15:29+0400
2022-08-09T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С начала пандемии до 1 июля этого года в Грузии коронавирус выявили у 15 103 беременных женщин, говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране на учете в гинекологических отделениях были регистрированы 159 836 беременных женщин.Что касается возрастной категории, то чаще всего это были женщины в возрасте от 30 до 34 лет.По данным на 1 июля 2022 года в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 беременных женщин, из них один случай был зафиксирован в 2020 году, а 24 – в 2021 году.Как отмечают в центре по контролю заболеваний, в 24 случаях можно было сделать вакцинацию, поскольку эти случаи были зафиксированы после начала процесса прививок, однако ни одна беременная женщина не была привита.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Сколько беременных переболели коронавирусом в Грузии?
15:29 09.08.2022 (обновлено: 15:37 09.08.2022)
Чаще всего заражались коронавирусом в Грузии беременные женщины в возрасте от 30 до 34 лет
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С начала пандемии до 1 июля этого года в Грузии коронавирус выявили у 15 103 беременных женщин, говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране на учете в гинекологических отделениях были регистрированы 159 836 беременных женщин.
Беременность и коронавирус в Грузии
Год
Общее количество беременных
Инфицированные
беременные
2020
66 359
3 362
2021
62 982
7 326
2022 (до 1 июля)
30 495
4 415
Что касается возрастной категории, то чаще всего это были женщины в возрасте от 30 до 34 лет.
По данным на 1 июля 2022 года в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 беременных женщин, из них один случай был зафиксирован в 2020 году, а 24 – в 2021 году.
Как отмечают в центре по контролю заболеваний, в 24 случаях можно было сделать вакцинацию, поскольку эти случаи были зафиксированы после начала процесса прививок, однако ни одна беременная женщина не была привита.