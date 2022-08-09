https://sputnik-georgia.ru/20220809/skolko-beremennykh-pereboleli-koronavirusom-v-gruzii-269310973.html

Сколько беременных переболели коронавирусом в Грузии?

Сколько беременных переболели коронавирусом в Грузии?

Чаще всего заражались коронавирусом в Грузии беременные женщины в возрасте от 30 до 34 лет 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T15:29+0400

2022-08-09T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С начала пандемии до 1 июля этого года в Грузии коронавирус выявили у 15 103 беременных женщин, говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране на учете в гинекологических отделениях были регистрированы 159 836 беременных женщин.Что касается возрастной категории, то чаще всего это были женщины в возрасте от 30 до 34 лет.По данным на 1 июля 2022 года в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 беременных женщин, из них один случай был зафиксирован в 2020 году, а 24 – в 2021 году.Как отмечают в центре по контролю заболеваний, в 24 случаях можно было сделать вакцинацию, поскольку эти случаи были зафиксированы после начала процесса прививок, однако ни одна беременная женщина не была привита.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19