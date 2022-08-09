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Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В январе-июле из Азербайджана экспортировано 12,9 млрд кубометров "голубого топлива" 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. За первые семь месяцев 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,6 миллиарда кубометров, говорится в отчете Министерстве энергетики..В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал 12,9 млрд кубометров газа, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июле в Турцию было поставлено 4,8 млрд кубометров газа, в Европу – 6,5 млрд кубометров, в Грузию – 1,6 млрд кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.За период с января по июль 2022 года в Азербайджане добыто 19,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).Так, 12 млн тонн нефтедобычи приходится на долю блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", 2,6 млн тонн (конденсат) – на долю месторождения "Шахдениз".
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азербайджан, новости, экономика, грузия, турция, европа, газ
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года
В январе-июле из Азербайджана экспортировано 12,9 млрд кубометров "голубого топлива"
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. За первые семь месяцев 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,6 миллиарда кубометров, говорится в отчете Министерстве энергетики..
В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал 12,9 млрд кубометров газа, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июле в Турцию было поставлено 4,8 млрд кубометров газа, в Европу – 6,5 млрд кубометров, в Грузию – 1,6 млрд кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Кроме того, согласно отчету, за указанный период из Азербайджана было экспортировано 15,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом) – около 14,7 млн тонн с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз", а 0,9 млн тонн по линии SOCAR.
За период с января по июль 2022 года в Азербайджане добыто 19,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Так, 12 млн тонн нефтедобычи приходится на долю блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", 2,6 млн тонн (конденсат) – на долю месторождения "Шахдениз".