https://sputnik-georgia.ru/20220809/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-269293166.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

В январе-июле из Азербайджана экспортировано 12,9 млрд кубометров "голубого топлива" 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T10:02+0400

2022-08-09T10:02+0400

2022-08-09T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. За первые семь месяцев 2022 года поставки природного газа в Грузию из Азербайджана составили 1,6 миллиарда кубометров, говорится в отчете Министерстве энергетики..В январе-июле текущего года Азербайджан экспортировал 12,9 млрд кубометров газа, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июле в Турцию было поставлено 4,8 млрд кубометров газа, в Европу – 6,5 млрд кубометров, в Грузию – 1,6 млрд кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.За период с января по июль 2022 года в Азербайджане добыто 19,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).Так, 12 млн тонн нефтедобычи приходится на долю блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", 2,6 млн тонн (конденсат) – на долю месторождения "Шахдениз".

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