https://sputnik-georgia.ru/20220809/skolko-lyudey-povtorno-pereboleli-koronavirusom-v-gruzii-269302784.html

Сколько людей повторно переболели коронавирусом в Грузии?

Сколько людей повторно переболели коронавирусом в Грузии?

Главные причины реинфицирования – отказ от вакцинации и соблюдения рекомендаций 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T12:31+0400

2022-08-09T12:31+0400

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шестая волна

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С 26 февраля 2020 года по 1 июля текущего года в Грузии выявлено 138 331 случай реинфицирования коронавирусом, говорится в отчете Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья, посвященного COVID-19.По словам специалистов, одной из главных причин реинфицирования является ошибочное мнение о том, что после первого заражения организм полностью защищен от повторного заражения. Такие пациенты отказываются от вакцинации, перестают соблюдать рекомендации и носить защитные маски.В отчете отмечено, что с 15 марта 2021 года до 1 июля 2022 года госпитализация понадобилась 16 868 ковид-пациентам, из них 102 скончались. Средний возраст скончавшихся пациентов составил 69 лет, минимальный – 18, а максимальный – 89.По данным центра, у 59% скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом, были разные хронические заболевания.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19