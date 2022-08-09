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Сколько людей повторно переболели коронавирусом в Грузии?
Сколько людей повторно переболели коронавирусом в Грузии?
Главные причины реинфицирования – отказ от вакцинации и соблюдения рекомендаций 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T12:31+0400
2022-08-09T12:31+0400
2022-08-09T12:42+0400
шестая волна
грузия
общество
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С 26 февраля 2020 года по 1 июля текущего года в Грузии выявлено 138 331 случай реинфицирования коронавирусом, говорится в отчете Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья, посвященного COVID-19.По словам специалистов, одной из главных причин реинфицирования является ошибочное мнение о том, что после первого заражения организм полностью защищен от повторного заражения. Такие пациенты отказываются от вакцинации, перестают соблюдать рекомендации и носить защитные маски.В отчете отмечено, что с 15 марта 2021 года до 1 июля 2022 года госпитализация понадобилась 16 868 ковид-пациентам, из них 102 скончались. Средний возраст скончавшихся пациентов составил 69 лет, минимальный – 18, а максимальный – 89.По данным центра, у 59% скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом, были разные хронические заболевания.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
Сколько людей повторно переболели коронавирусом в Грузии?
12:31 09.08.2022 (обновлено: 12:42 09.08.2022)
Главные причины реинфицирования – отказ от вакцинации и соблюдения рекомендаций
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. С 26 февраля 2020 года по 1 июля текущего года в Грузии выявлено 138 331 случай реинфицирования коронавирусом, говорится в отчете Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья, посвященного COVID-19.
По словам специалистов, одной из главных причин реинфицирования является ошибочное мнение о том, что после первого заражения организм полностью защищен от повторного заражения. Такие пациенты отказываются от вакцинации, перестают соблюдать рекомендации и носить защитные маски.
В отчете отмечено, что с 15 марта 2021 года до 1 июля 2022 года госпитализация понадобилась 16 868 ковид-пациентам, из них 102 скончались. Средний возраст скончавшихся пациентов составил 69 лет, минимальный – 18, а максимальный – 89.
По данным центра, у 59% скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом, были разные хронические заболевания.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.