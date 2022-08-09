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Теннисистка Серена Уильямс о завершении карьеры: уже виден свет в конце тоннеля
Теннисистка Серена Уильямс о завершении карьеры: уже виден свет в конце тоннеля
Теннисистка подчеркнула, что не стремится к пышным, торжественным прощальным церемониям 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс в личном письме, опубликованном в журнале Vogue, заявила, что планирует завершить карьеру.В понедельник Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), победив испанку Нурию Парризас-Диас.Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня 40-летняя теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. В июле американка выбыла из рейтинга WTA. Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
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Теннисистка Серена Уильямс о завершении карьеры: уже виден свет в конце тоннеля
Теннисистка подчеркнула, что не стремится к пышным, торжественным прощальным церемониям
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik.
Американская теннисистка Серена Уильямс в личном письме, опубликованном в журнале Vogue
, заявила, что планирует завершить карьеру.
В понедельник Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), победив испанку Нурию Парризас-Диас.
"Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Этот свет - свобода. Я люблю играть в теннис - это потрясающе. Но вы же понимаете, что я не могу делать это вечно", - цитирует Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня 40-летняя теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. В июле американка выбыла из рейтинга WTA.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.