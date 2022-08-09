https://sputnik-georgia.ru/20220809/tennisistka-serena-uilyams-o-zavershenii-karery-uzhe-viden-svet-v-kontse-tonnelya-269321560.html

Теннисистка Серена Уильямс о завершении карьеры: уже виден свет в конце тоннеля

Теннисистка Серена Уильямс о завершении карьеры: уже виден свет в конце тоннеля

Теннисистка подчеркнула, что не стремится к пышным, торжественным прощальным церемониям 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T22:49+0400

2022-08-09T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс в личном письме, опубликованном в журнале Vogue, заявила, что планирует завершить карьеру.В понедельник Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), победив испанку Нурию Парризас-Диас.Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня 40-летняя теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. В июле американка выбыла из рейтинга WTA. Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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