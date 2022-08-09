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Выставки, игры и концерты: в Грузии пройдет молодежный фестиваль

Выставки, игры и концерты: в Грузии пройдет молодежный фестиваль

Мероприятия завершатся концертом с участием разных артистов 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T17:15+0400

2022-08-09T17:15+0400

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грузия

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ахалцихе

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Молодежный фестиваль с множеством различных мероприятий пройдет в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) по случаю Международного дня молодежи, говорится в сообщении организаторов.Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для содействия включению важных для молодежи вопросов в международную повестку дня и признания ключевой роли молодежи в современном обществе.В рамках фестиваля в Ахалцихе будет организована выставочная инсталляция: "Молодежь для социальных перемен", где можно будет увидеть фотографии Дины Огановой и иллюстрации Татии Надареишвили.Также там будут представлены 12 активных молодых людей из разных регионов Грузии, которые "верят в гендерное равенство, хотят внести изменения в свое общество и помочь создать здоровую окружающую среду для будущих поколений".Кроме того, запланирован молодежный форум, в рамках которого у молодых людей будет возможность провести диалог с представителями местного самоуправления и гражданского общества.Помимо этого, у молодежи также будет возможность принять участие в интеллектуальной игре Общественного вещателя "Книжная полка", поучаствовать в настольных играх и фестивале красок.Мероприятия завершатся концертом с участием разных артистов.Молодежный фестиваль в Ахалцихе организован UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения) в сотрудничестве с местными властями.

ахалцихе

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