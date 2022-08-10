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Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца: приметы праздника

Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца: приметы праздника

Рождество Николая Чудотворца – покровителя путешественников, обездоленных и несправедливо осужденных – православная церковь отмечает 11 августа 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T14:58+0400

2022-08-10T14:58+0400

2022-08-10T15:06+0400

справки

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Свидетельства о необычайном милосердии и многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, перечислены в церковном предании.Рождество Николая Чудотворца, как и любой другой религиозный праздник, имеет свои запреты.Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца, а также о приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Житие ЧудотворцаРодился будущий Чудотворец в городке Патары (территория современной Турции) в 270 году, благодаря молитве родителей, долгое время не имевших детей.Чудеса святой Николай являл с момента появления на свет. Первое чудо он свершил при рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни.Затем младенец простоял три часа на ногах, во время крещения в купели никем не поддерживаемый, этим воздавая честь Пресвятой Троице. В постные дни ребенок ел даже материнское молоко всего один раз – по вечерам.Николай с самого детства посвятил себя полностью вере, проводя много времени в храме, всячески избегая праздных бесед, суетных друзей и женщин.Чудотворец после смерти родителей, раздав все свое наследство бедным, сознательно всю жизнь лишал себя всех благ, которую посвятил служению Господу и людям.Святой Николай, обладавший великой кротостью духа и чистотой сердца, был в тоже время ревностным и мужественным воином Церкви Христовой. Дожил Чудотворец до глубокой старости. Он умер примерно в 345-351 годах.Нетленные мощи святого, хранившиеся в кафедральной церкви в Мире (ныне город Демре в Турции), источали миро, от которого многие получали исцеления.Часть мощей в 1087-м перенесли в итальянский город Бари, где они почивают и поныне.Что нельзя делатьНельзя в Рождество Николая Чудотворца делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам и духовному развитию. Обратившись в праздник к иконе Чудотворца, вы можете попросить помощи у святого.Нельзя делать работу по дому – уборку и стирку лучше отложить на другой день. Также нельзя заниматься рукоделием – вязать, шить и вышивать.В Рождество Николая Чудотворца нельзя обижать и оскорблять людей, тем более родных и близких.Нельзя в Рождество Николая Чудотворца венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться пьянству и чревоугодию.Приметы праздникаПо народным приметам, если день в Рождество Николая Чудотворца будет теплым, то такая же погода будет весь сентябрь.Туман в праздник утром – плохая примета, указывающая на неудачный сбор меда. А если туман продержится на Чудотворца весь день – это явная примета, что урожай зерновых будет хорошим.Холодную зиму предвещает большое количество новых ягод и орехов, а небольшое количество грибов – эта примета, предсказывающая снежную, но теплую зиму.По народным приметам все ягоды, собранные на Рождество Чудотворца, обладают целебными свойствами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки