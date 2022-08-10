Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца: приметы праздника
14:58 10.08.2022 (обновлено: 15:06 10.08.2022)
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov / Перейти в фотобанкФрагмент иконы "Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием"
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov/
Рождество Николая Чудотворца – покровителя путешественников, обездоленных и несправедливо осужденных – православная церковь отмечает 11 августа
Свидетельства о необычайном милосердии и многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, перечислены в церковном предании.
Рождество Николая Чудотворца, как и любой другой религиозный праздник, имеет свои запреты.
Что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца, а также о приметах праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.
Житие Чудотворца
Родился будущий Чудотворец в городке Патары (территория современной Турции) в 270 году, благодаря молитве родителей, долгое время не имевших детей.
Чудеса святой Николай являл с момента появления на свет. Первое чудо он свершил при рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни.
Затем младенец простоял три часа на ногах, во время крещения в купели никем не поддерживаемый, этим воздавая честь Пресвятой Троице. В постные дни ребенок ел даже материнское молоко всего один раз – по вечерам.
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn / Перейти в фотобанкФреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
Фреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn/
Николай с самого детства посвятил себя полностью вере, проводя много времени в храме, всячески избегая праздных бесед, суетных друзей и женщин.
Чудотворец после смерти родителей, раздав все свое наследство бедным, сознательно всю жизнь лишал себя всех благ, которую посвятил служению Господу и людям.
Святой Николай, обладавший великой кротостью духа и чистотой сердца, был в тоже время ревностным и мужественным воином Церкви Христовой. Дожил Чудотворец до глубокой старости. Он умер примерно в 345-351 годах.
Нетленные мощи святого, хранившиеся в кафедральной церкви в Мире (ныне город Демре в Турции), источали миро, от которого многие получали исцеления.
Часть мощей в 1087-м перенесли в итальянский город Бари, где они почивают и поныне.
Что нельзя делать
Нельзя в Рождество Николая Чудотворца делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам и духовному развитию. Обратившись в праздник к иконе Чудотворца, вы можете попросить помощи у святого.
Нельзя делать работу по дому – уборку и стирку лучше отложить на другой день. Также нельзя заниматься рукоделием – вязать, шить и вышивать.
Икона «Николай Чудотворец»
© photo: Sputnik/
В Рождество Николая Чудотворца нельзя обижать и оскорблять людей, тем более родных и близких.
Нельзя в Рождество Николая Чудотворца венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться пьянству и чревоугодию.
Приметы праздника
По народным приметам, если день в Рождество Николая Чудотворца будет теплым, то такая же погода будет весь сентябрь.
Туман в праздник утром – плохая примета, указывающая на неудачный сбор меда. А если туман продержится на Чудотворца весь день – это явная примета, что урожай зерновых будет хорошим.
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev / Перейти в фотобанк"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev/
Холодную зиму предвещает большое количество новых ягод и орехов, а небольшое количество грибов – эта примета, предсказывающая снежную, но теплую зиму.
По народным приметам все ягоды, собранные на Рождество Чудотворца, обладают целебными свойствами.
Материал подготовлен на основе открытых источников