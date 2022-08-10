https://sputnik-georgia.ru/20220810/deputat-nelzya-ogranichivat-vezd-v-gruziyu-po-natsionalnomu-priznaku-269343407.html
Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку
Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку
Анри Оханашвили заявил о недопустимости ксенофобии и при этом важности соблюдения приезжими грузинского законодательства 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T19:47+0400
2022-08-10T19:47+0400
2022-08-10T19:47+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
украина
грузинская мечта
анри оханашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24421/25/244212583_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_be400c27d82c0c0d3f6c50ef1f6693af.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, и нельзя ограничивать въезд в Грузию по этому признаку, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.Он подчеркнул, что ксенофобия недопустима."Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, а поощрение насилия может перерасти в вызывающие рознь вопросы, что также недопустимо", — сказал Оханашвили.В то же время депутат заявил о недопущении нарушения законов Грузии."Если кто-то нарушил закон "Об оккупированных территориях Грузии", национальный признак не имеет значения — в отношении всех, кто так сделает, должно быть соответствующее реагирование. Также все соответствующие органы работают 24 часа в сутки для безопасности наших граждан", - сказал Оханашвили.Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24421/25/244212583_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_61d64de35cdbc5f59f7c223a0360bcc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта, анри оханашвили
Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку
Анри Оханашвили заявил о недопустимости ксенофобии и при этом важности соблюдения приезжими грузинского законодательства
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, и нельзя ограничивать въезд в Грузию по этому признаку, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Русские и прочие как туристы находятся в Европе, Америке и многих других странах - я не припомню заявления официального представителя какой-либо страны о том, что право въезда кого-либо в страну должно быть ограничено по национальному признаку", - заявил Оханашвили.
Он подчеркнул, что ксенофобия недопустима.
"Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, а поощрение насилия может перерасти в вызывающие рознь вопросы, что также недопустимо", — сказал Оханашвили.
В то же время депутат заявил о недопущении нарушения законов Грузии.
"Если кто-то нарушил закон "Об оккупированных территориях Грузии", национальный признак не имеет значения — в отношении всех, кто так сделает, должно быть соответствующее реагирование. Также все соответствующие органы работают 24 часа в сутки для безопасности наших граждан", - сказал Оханашвили.
Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.