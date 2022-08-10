https://sputnik-georgia.ru/20220810/deputat-nelzya-ogranichivat-vezd-v-gruziyu-po-natsionalnomu-priznaku-269343407.html

Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку

Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку

Анри Оханашвили заявил о недопустимости ксенофобии и при этом важности соблюдения приезжими грузинского законодательства 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T19:47+0400

2022-08-10T19:47+0400

2022-08-10T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, и нельзя ограничивать въезд в Грузию по этому признаку, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.Он подчеркнул, что ксенофобия недопустима."Разделение людей по национальному признаку — это ксенофобия, а поощрение насилия может перерасти в вызывающие рознь вопросы, что также недопустимо", — сказал Оханашвили.В то же время депутат заявил о недопущении нарушения законов Грузии."Если кто-то нарушил закон "Об оккупированных территориях Грузии", национальный признак не имеет значения — в отношении всех, кто так сделает, должно быть соответствующее реагирование. Также все соответствующие органы работают 24 часа в сутки для безопасности наших граждан", - сказал Оханашвили.Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта, анри оханашвили