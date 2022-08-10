https://sputnik-georgia.ru/20220810/dtp-na-morskom-kurorte-gruzii---est-postradavshie-269345488.html

ДТП на морском курорте Грузии - есть пострадавшие

ДТП на морском курорте Грузии - есть пострадавшие

Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T21:22+0400

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происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в черноморском курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.На месте работают эксперты, которые установят причину аварии и виновника ДТП.

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происшествия, грузия, новости