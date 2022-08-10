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ДТП на морском курорте Грузии - есть пострадавшие
ДТП на морском курорте Грузии - есть пострадавшие
Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T21:22+0400
2022-08-10T21:22+0400
2022-08-10T21:30+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в черноморском курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.На месте работают эксперты, которые установят причину аварии и виновника ДТП.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
ДТП на морском курорте Грузии - есть пострадавшие
21:22 10.08.2022 (обновлено: 21:30 10.08.2022)
Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в черноморском курортном городе Кобулети (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Всех пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.
На месте работают эксперты, которые установят причину аварии и виновника ДТП.