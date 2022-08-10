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ДТП с участием полицейского в Аджарии: прокуратура начала расследование
ДТП с участием полицейского в Аджарии: прокуратура начала расследование
Полицейский сбил пешехода не на служебной машине 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T16:39+0400
2022-08-10T16:39+0400
2022-08-10T17:15+0400
грузия
происшествия
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уреки
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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Аджарская прокуратура расследует наезд на пешехода с участием высокопоставленного чиновника МВД Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.По данным ведомства, утром 6 августа легковой автомобиль, которым управлял начальник второго оперативного отделения управления по особо важным делам департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии, в курортном поселке Уреки сбил пешехода. Пострадавшего с травмами отправили в клинику.Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил движение или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью".
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, уреки
ДТП с участием полицейского в Аджарии: прокуратура начала расследование
16:39 10.08.2022 (обновлено: 17:15 10.08.2022)
Полицейский сбил пешехода не на служебной машине
ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Аджарская прокуратура расследует наезд на пешехода с участием высокопоставленного чиновника МВД Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным ведомства, утром 6 августа легковой автомобиль, которым управлял начальник второго оперативного отделения управления по особо важным делам департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии, в курортном поселке Уреки сбил пешехода. Пострадавшего с травмами отправили в клинику.
Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил движение или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью".