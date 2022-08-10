https://sputnik-georgia.ru/20220810/dtp-s-uchastiem-politseyskogo-v-adzharii-prokuratura-nachala-rassledovanie-269339001.html

ДТП с участием полицейского в Аджарии: прокуратура начала расследование

ДТП с участием полицейского в Аджарии: прокуратура начала расследование

Полицейский сбил пешехода не на служебной машине 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T16:39+0400

2022-08-10T16:39+0400

2022-08-10T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Аджарская прокуратура расследует наезд на пешехода с участием высокопоставленного чиновника МВД Грузии, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.По данным ведомства, утром 6 августа легковой автомобиль, которым управлял начальник второго оперативного отделения управления по особо важным делам департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии, в курортном поселке Уреки сбил пешехода. Пострадавшего с травмами отправили в клинику.Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил движение или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, уреки