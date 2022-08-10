https://sputnik-georgia.ru/20220810/kitay-ne-otkazhetsya-ot-silovogo-stsenariya-dlya-vossoedineniya-s-tayvanem-269328296.html

Китай не откажется от силового сценария для воссоединения с Тайванем

Китай не откажется от силового сценария для воссоединения с Тайванем

Китай опубликовал "Белую книгу" по ситуации с Тайванем 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T11:08+0400

2022-08-10T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников независимости острова и внешних сил, говорится в опубликованной властями КНР "Белой книге".Документ под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху" совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. "Белые книги" регулярно публикуются, чтобы разъяснить политику Пекина по разным проблемам, передает РИА Новости.Отмечается, что Пекин "готов создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня".Власти КНР утверждают, что сторонников независимости Тайваня "и их сепаратистской деятельности" крайне мало. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — первой для председателей нижней палаты конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о "неотступности от политики "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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