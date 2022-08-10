https://sputnik-georgia.ru/20220810/ko-dnyu-rozhdeniya-anzora-erkomaishvili-minkult-gruzii-osnovatelya-ansamblya-rustavi-269338549.html

Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави"

Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави"

10 августа этого года великому фольклористу исполнилось бы 82 года 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T16:01+0400

2022-08-10T16:01+0400

2022-08-10T17:17+0400

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эквтиме такаишвили

якоб гогебашвили

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии почтило память грузинского фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили.Анзор Эркомаишвили скончался в 2021 году от коронавируса. В министерстве подчеркнули, что его вклад в грузинскую культуру неоценим.В 1992 году Эркомаишвили обнаружил в Лондонском музыкальном архиве 127 грузинских народных песен, записанных на грампластинки английскими компаниями в период с 1902 по 1914 год. Здесь он нашел матрицы (оригинальные версии) записей Вано Сараджишвили, благодаря которым удалось восстановить первоначальный совершенный голос певца.В ведомстве также отмечают, что Анзор Эркомаишвили воспитал много талантливых и прославленных поколений.Примечательно, что Эркомаишвили является автором нескольких книг. К примеру, под руководством Эркомаишвили и при финансировании благотворительного фонда "Карту" создан уникальный научный труд о национальной культуре "Грузия. История. Культура. Этнография".Анзор Эркомаишвили получил ряд наград и премий, в том числе премии имени Эквтиме Такаишвили, Якоба Гогебашвили и Иване Джавахишвили. Также за особый вклад в развитие и популяризацию грузинской хоровой музыки, фольклора награжден президентским Орденом Сияния.

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культура, грузия, новости, эквтиме такаишвили, якоб гогебашвили