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Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави"
Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави"
10 августа этого года великому фольклористу исполнилось бы 82 года 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T16:01+0400
2022-08-10T16:01+0400
2022-08-10T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии почтило память грузинского фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили.Анзор Эркомаишвили скончался в 2021 году от коронавируса. В министерстве подчеркнули, что его вклад в грузинскую культуру неоценим.В 1992 году Эркомаишвили обнаружил в Лондонском музыкальном архиве 127 грузинских народных песен, записанных на грампластинки английскими компаниями в период с 1902 по 1914 год. Здесь он нашел матрицы (оригинальные версии) записей Вано Сараджишвили, благодаря которым удалось восстановить первоначальный совершенный голос певца.В ведомстве также отмечают, что Анзор Эркомаишвили воспитал много талантливых и прославленных поколений.Примечательно, что Эркомаишвили является автором нескольких книг. К примеру, под руководством Эркомаишвили и при финансировании благотворительного фонда "Карту" создан уникальный научный труд о национальной культуре "Грузия. История. Культура. Этнография".Анзор Эркомаишвили получил ряд наград и премий, в том числе премии имени Эквтиме Такаишвили, Якоба Гогебашвили и Иване Джавахишвили. Также за особый вклад в развитие и популяризацию грузинской хоровой музыки, фольклора награжден президентским Орденом Сияния.
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культура, грузия, новости, эквтиме такаишвили, якоб гогебашвили
Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави"
16:01 10.08.2022 (обновлено: 17:17 10.08.2022)
10 августа этого года великому фольклористу исполнилось бы 82 года
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии почтило память грузинского фольклориста, певца, композитора, основателя ансамбля "Рустави" Анзора Эркомаишвили.
Анзор Эркомаишвили скончался в 2021 году от коронавируса. В министерстве подчеркнули, что его вклад в грузинскую культуру неоценим.
"Эркомаишвили основал и сформировал государственный фольклорный ансамбль "Рустави", а в 1976 году - фольклорный ансамбль мальчиков "Мартве", которым руководил до 2000 года. В архивах многих стран мира он обнаружил фонограммы более 500 грузинских народных песен, исполненных с 1907 по 1930 годы, провел их исследование и реставрацию",- говорится в сообщении, опубликованом по случаю дня рождения композитора.
В 1992 году Эркомаишвили обнаружил в Лондонском музыкальном архиве 127 грузинских народных песен, записанных на грампластинки английскими компаниями в период с 1902 по 1914 год. Здесь он нашел матрицы (оригинальные версии) записей Вано Сараджишвили, благодаря которым удалось восстановить первоначальный совершенный голос певца.
В ведомстве также отмечают, что Анзор Эркомаишвили воспитал много талантливых и прославленных поколений.
Примечательно, что Эркомаишвили является автором нескольких книг. К примеру, под руководством Эркомаишвили и при финансировании благотворительного фонда "Карту" создан уникальный научный труд о национальной культуре "Грузия. История. Культура. Этнография".
Анзор Эркомаишвили получил ряд наград и премий, в том числе премии имени Эквтиме Такаишвили, Якоба Гогебашвили и Иване Джавахишвили. Также за особый вклад в развитие и популяризацию грузинской хоровой музыки, фольклора награжден президентским Орденом Сияния.