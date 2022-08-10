https://sputnik-georgia.ru/20220810/kuda-delis-59-mln-ot-vsemirnogo-banka-minregionrazvitiya-gruzii-o-remonte-dorog-269342363.html
Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог
Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог
Международный тендер на ремонт дорог в Гурии выиграла компания China Road and Bridge Corporation 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T18:50+0400
2022-08-10T18:50+0400
2022-08-10T19:01+0400
экономика
грузия
новости
гурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23549/29/235492997_0:76:1533:938_1920x0_80_0_0_793982f0b04d0d07f773c9528bf9cefc.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ремонтирующая дороги на западе Грузии компания China Road and Bridge Corporation не получала всю сумму, выделенную Всемирным банком на реализацию проекта, заявило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в ответ на критику СМИ.Накануне на одном из местных телеканалов вышел сюжет, согласно которому власти заплатили все 59 миллионов лари китайской компании, чтобы она отремонтировала центральные дороги в регионе Гурия, но уже два года дороги перерыты и фактически невозможно передвигаться.Речь идет о ремонте девяти поврежденных участков дорог, протяженностью около 63 километров.По данным Минрегионразвития, сюжет телеканала содержал недостоверную информацию не только о фактически выплаченной сумме, но и о дате начала проекта и сроках завершения, объеме выполненных работ, штрафах и других обстоятельствах.Проект был запущен не два года назад, а в конце мая 2021 года. Международный тендер выиграла компания China Road and Bridge Corporation.Проект был разделен на семь лотов, и его завершение было определено поэтапно к концу ноября 2022 года. По договору, компания-подрядчик получает сумму пропорционально фактически выполненным работам, подтвержденным надзорной компанией.В связи с отклонением от графика договор с компанией был расторгнут на выполнение работ на одном участке. Была задействована банковская гарантия на авансовый платеж и выполнение контракта, и компания возместила 4,8 миллиона лари в государственный бюджет.Кроме того, в связи с невыполнением условий договора по трем участкам на компанию налагаются штрафы за каждый просроченный день.К этому времени общая сумма начисленных компании штрафов составляет уже 1,7 миллиона лари.На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии>>Минрегионразвития отметило, что на сегодняшний день компания значительно увеличила темпы ремонтно-восстановительных работ. Однако процесс остается в режиме наблюдения, и в случае недостаточного прогресса будут приняты соответствующие меры, предусмотренные соглашением.В заявлении отмечено, что когда СМИ подготавливает материал на основе информации, не проверенной компетентным органом, это, к сожалению, создает основу для предположения, что его целью является не предоставление объективной информации населению, а лишь дискредитация деятельности государственных органов и проведение интересов конкретных оппозиционных партий.
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23549/29/235492997_90:0:1441:1013_1920x0_80_0_0_c79cb085c3508f2aa64a0a327dbc10ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, гурия
Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог
18:50 10.08.2022 (обновлено: 19:01 10.08.2022)
Международный тендер на ремонт дорог в Гурии выиграла компания China Road and Bridge Corporation
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ремонтирующая дороги на западе Грузии компания China Road and Bridge Corporation не получала всю сумму, выделенную Всемирным банком на реализацию проекта, заявило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в ответ на критику СМИ.
Накануне на одном из местных телеканалов вышел сюжет, согласно которому власти заплатили все 59 миллионов лари китайской компании, чтобы она отремонтировала центральные дороги в регионе Гурия, но уже два года дороги перерыты и фактически невозможно передвигаться.
Речь идет о ремонте девяти поврежденных участков дорог, протяженностью около 63 километров.
По данным Минрегионразвития, сюжет телеканала содержал недостоверную информацию не только о фактически выплаченной сумме, но и о дате начала проекта и сроках завершения, объеме выполненных работ, штрафах и других обстоятельствах.
Проект был запущен не два года назад, а в конце мая 2021 года. Международный тендер выиграла компания China Road and Bridge Corporation.
Проект был разделен на семь лотов, и его завершение было определено поэтапно к концу ноября 2022 года. По договору, компания-подрядчик получает сумму пропорционально фактически выполненным работам, подтвержденным надзорной компанией.
"По сегодняшним данным, из 58,5 миллиона лари компания получила только 13,2 миллиона лари в качестве аванса и за фактическое исполнение. Работы на одном участке проекта ремонта дороги (центр Чохатаури) уже завершены, дорожное покрытие уложено", - говорится в заявлении.
В связи с отклонением от графика договор с компанией был расторгнут на выполнение работ на одном участке. Была задействована банковская гарантия на авансовый платеж и выполнение контракта, и компания возместила 4,8 миллиона лари в государственный бюджет.
Кроме того, в связи с невыполнением условий договора по трем участкам на компанию налагаются штрафы за каждый просроченный день.
К этому времени общая сумма начисленных компании штрафов составляет уже 1,7 миллиона лари.
Минрегионразвития отметило, что на сегодняшний день компания значительно увеличила темпы ремонтно-восстановительных работ. Однако процесс остается в режиме наблюдения, и в случае недостаточного прогресса будут приняты соответствующие меры, предусмотренные соглашением.
В заявлении отмечено, что когда СМИ подготавливает материал на основе информации, не проверенной компетентным органом, это, к сожалению, создает основу для предположения, что его целью является не предоставление объективной информации населению, а лишь дискредитация деятельности государственных органов и проведение интересов конкретных оппозиционных партий.