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Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог
Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог
Международный тендер на ремонт дорог в Гурии выиграла компания China Road and Bridge Corporation 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T18:50+0400
2022-08-10T19:01+0400
экономика
грузия
новости
гурия
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ремонтирующая дороги на западе Грузии компания China Road and Bridge Corporation не получала всю сумму, выделенную Всемирным банком на реализацию проекта, заявило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в ответ на критику СМИ.Накануне на одном из местных телеканалов вышел сюжет, согласно которому власти заплатили все 59 миллионов лари китайской компании, чтобы она отремонтировала центральные дороги в регионе Гурия, но уже два года дороги перерыты и фактически невозможно передвигаться.Речь идет о ремонте девяти поврежденных участков дорог, протяженностью около 63 километров.По данным Минрегионразвития, сюжет телеканала содержал недостоверную информацию не только о фактически выплаченной сумме, но и о дате начала проекта и сроках завершения, объеме выполненных работ, штрафах и других обстоятельствах.Проект был запущен не два года назад, а в конце мая 2021 года. Международный тендер выиграла компания China Road and Bridge Corporation.Проект был разделен на семь лотов, и его завершение было определено поэтапно к концу ноября 2022 года. По договору, компания-подрядчик получает сумму пропорционально фактически выполненным работам, подтвержденным надзорной компанией.В связи с отклонением от графика договор с компанией был расторгнут на выполнение работ на одном участке. Была задействована банковская гарантия на авансовый платеж и выполнение контракта, и компания возместила 4,8 миллиона лари в государственный бюджет.Кроме того, в связи с невыполнением условий договора по трем участкам на компанию налагаются штрафы за каждый просроченный день.К этому времени общая сумма начисленных компании штрафов составляет уже 1,7 миллиона ​​лари.На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии&gt;&gt;Минрегионразвития отметило, что на сегодняшний день компания значительно увеличила темпы ремонтно-восстановительных работ. Однако процесс остается в режиме наблюдения, и в случае недостаточного прогресса будут приняты соответствующие меры, предусмотренные соглашением.В заявлении отмечено, что когда СМИ подготавливает материал на основе информации, не проверенной компетентным органом, это, к сожалению, создает основу для предположения, что его целью является не предоставление объективной информации населению, а лишь дискредитация деятельности государственных органов и проведение интересов конкретных оппозиционных партий.
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экономика, грузия, новости, гурия

Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог

18:50 10.08.2022 (обновлено: 19:01 10.08.2022)
© Sputnik / Seyran Baroyanремонт дорог в Аджарии
ремонт дорог в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Международный тендер на ремонт дорог в Гурии выиграла компания China Road and Bridge Corporation
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ремонтирующая дороги на западе Грузии компания China Road and Bridge Corporation не получала всю сумму, выделенную Всемирным банком на реализацию проекта, заявило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в ответ на критику СМИ.
Накануне на одном из местных телеканалов вышел сюжет, согласно которому власти заплатили все 59 миллионов лари китайской компании, чтобы она отремонтировала центральные дороги в регионе Гурия, но уже два года дороги перерыты и фактически невозможно передвигаться.
Речь идет о ремонте девяти поврежденных участков дорог, протяженностью около 63 километров.
По данным Минрегионразвития, сюжет телеканала содержал недостоверную информацию не только о фактически выплаченной сумме, но и о дате начала проекта и сроках завершения, объеме выполненных работ, штрафах и других обстоятельствах.
Проект был запущен не два года назад, а в конце мая 2021 года. Международный тендер выиграла компания China Road and Bridge Corporation.
Проект был разделен на семь лотов, и его завершение было определено поэтапно к концу ноября 2022 года. По договору, компания-подрядчик получает сумму пропорционально фактически выполненным работам, подтвержденным надзорной компанией.

"По сегодняшним данным, из 58,5 миллиона лари компания получила только 13,2 миллиона лари в качестве аванса и за фактическое исполнение. Работы на одном участке проекта ремонта дороги (центр Чохатаури) уже завершены, дорожное покрытие уложено", - говорится в заявлении.

В связи с отклонением от графика договор с компанией был расторгнут на выполнение работ на одном участке. Была задействована банковская гарантия на авансовый платеж и выполнение контракта, и компания возместила 4,8 миллиона лари в государственный бюджет.
Кроме того, в связи с невыполнением условий договора по трем участкам на компанию налагаются штрафы за каждый просроченный день.
К этому времени общая сумма начисленных компании штрафов составляет уже 1,7 миллиона ​​лари.
На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии>>
Минрегионразвития отметило, что на сегодняшний день компания значительно увеличила темпы ремонтно-восстановительных работ. Однако процесс остается в режиме наблюдения, и в случае недостаточного прогресса будут приняты соответствующие меры, предусмотренные соглашением.
В заявлении отмечено, что когда СМИ подготавливает материал на основе информации, не проверенной компетентным органом, это, к сожалению, создает основу для предположения, что его целью является не предоставление объективной информации населению, а лишь дискредитация деятельности государственных органов и проведение интересов конкретных оппозиционных партий.
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