https://sputnik-georgia.ru/20220810/kuda-delis-59-mln-ot-vsemirnogo-banka-minregionrazvitiya-gruzii-o-remonte-dorog-269342363.html

Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог

Куда делись 59 млн от Всемирного банка? Минрегионразвития Грузии о ремонте дорог

Международный тендер на ремонт дорог в Гурии выиграла компания China Road and Bridge Corporation 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T18:50+0400

2022-08-10T18:50+0400

2022-08-10T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ремонтирующая дороги на западе Грузии компания China Road and Bridge Corporation не получала всю сумму, выделенную Всемирным банком на реализацию проекта, заявило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в ответ на критику СМИ.Накануне на одном из местных телеканалов вышел сюжет, согласно которому власти заплатили все 59 миллионов лари китайской компании, чтобы она отремонтировала центральные дороги в регионе Гурия, но уже два года дороги перерыты и фактически невозможно передвигаться.Речь идет о ремонте девяти поврежденных участков дорог, протяженностью около 63 километров.По данным Минрегионразвития, сюжет телеканала содержал недостоверную информацию не только о фактически выплаченной сумме, но и о дате начала проекта и сроках завершения, объеме выполненных работ, штрафах и других обстоятельствах.Проект был запущен не два года назад, а в конце мая 2021 года. Международный тендер выиграла компания China Road and Bridge Corporation.Проект был разделен на семь лотов, и его завершение было определено поэтапно к концу ноября 2022 года. По договору, компания-подрядчик получает сумму пропорционально фактически выполненным работам, подтвержденным надзорной компанией.В связи с отклонением от графика договор с компанией был расторгнут на выполнение работ на одном участке. Была задействована банковская гарантия на авансовый платеж и выполнение контракта, и компания возместила 4,8 миллиона лари в государственный бюджет.Кроме того, в связи с невыполнением условий договора по трем участкам на компанию налагаются штрафы за каждый просроченный день.К этому времени общая сумма начисленных компании штрафов составляет уже 1,7 миллиона ​​лари.На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии>>Минрегионразвития отметило, что на сегодняшний день компания значительно увеличила темпы ремонтно-восстановительных работ. Однако процесс остается в режиме наблюдения, и в случае недостаточного прогресса будут приняты соответствующие меры, предусмотренные соглашением.В заявлении отмечено, что когда СМИ подготавливает материал на основе информации, не проверенной компетентным органом, это, к сожалению, создает основу для предположения, что его целью является не предоставление объективной информации населению, а лишь дискредитация деятельности государственных органов и проведение интересов конкретных оппозиционных партий.

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