https://sputnik-georgia.ru/20220810/kuda-ukhodit-gamkrelidze-glavnyy-epidemiolog-gruzii-rasskazal-o-planakh-269339895.html

Куда уходит Гамкрелидзе? Главный эпидемиолог Грузии рассказал о планах

Куда уходит Гамкрелидзе? Главный эпидемиолог Грузии рассказал о планах

Гамкрелидзе пожелал успехов будущему руководителю Национального центра по контролю заболеваний и всей команде 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T17:41+0400

2022-08-10T17:41+0400

2022-08-10T17:41+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе после ухода с должности намерен заняться научной деятельностью и образованием будущих поколений, об этом он написал в своем прощальном обращении.Гамкрелидзе 5 августа сообщил, что оставит должность, занимаемую с 2013 года, по собственному желанию. Говоря о причинах своего решения, он заявил, что уступает место молодежи.По его словам, он гордится тем, что в течение многих лет служит своей стране и был одним из активных членов большого медицинского общества.Гамкрелидзе поблагодарил правящую команду, членов исполнительной и законодательной власти, министра здравоохранения, членов межведомственного координационного совета, а также население, которое верило в работу и рекомендации центра.Гамкрелидзе пожелал успехов будущему руководителю Национального центра по контролю заболеваний и всей команде. Между тем, ряд СМИ сообщили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Впервые эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.Гамкрелидзе в течение нескольких часов находился в министерстве здравоохранения. Еще утром 8 августа он заявил, что перед тем, как покинуть пост, он намерен начать процесс передачи полномочий. Как известно, исполнителем обязанностей главы национального центра по контролю заболеваний будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Гамкрелидзе заявил, что решение об отставке он принял вместе с главой Минздрава Зурабом Азарашвили. По его словам, это было двустороннее решение.

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили