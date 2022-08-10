https://sputnik-georgia.ru/20220810/mezhevich-rasskazal-chto-budet-s-ukraintsami-esli-polsha-prisoedinit-lvov---video-269334079.html

Межевич рассказал, что будет с украинцами, если Польша присоединит Львов – видео

Межевич рассказал, что будет с украинцами, если Польша присоединит Львов – видео

Львов для поляков кажется настолько же исконно польским, насколько для России исконно русским кажется Суздаль, считает профессор кафедры европейских... 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T13:02+0400

2022-08-10T13:02+0400

2022-08-10T13:13+0400

польша

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Именно поэтому Польша устанавливает все больший контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, о чем рассказали в СВР России. Как поляки реально относятся к украинцам? Решится ли Польша на присоединение украинских территорий? Что в таком случае будет с украинским населением на этих землях? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

польша

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

польша, украина, мультимедиа, видео, видео