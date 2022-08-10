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https://sputnik-georgia.ru/20220810/mezhevich-rasskazal-chto-budet-s-ukraintsami-esli-polsha-prisoedinit-lvov---video-269334079.html
Межевич рассказал, что будет с украинцами, если Польша присоединит Львов – видео
Межевич рассказал, что будет с украинцами, если Польша присоединит Львов – видео
Львов для поляков кажется настолько же исконно польским, насколько для России исконно русским кажется Суздаль, считает профессор кафедры европейских... 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T13:02+0400
2022-08-10T13:13+0400
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Именно поэтому Польша устанавливает все больший контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, о чем рассказали в СВР России. Как поляки реально относятся к украинцам? Решится ли Польша на присоединение украинских территорий? Что в таком случае будет с украинским населением на этих землях? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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польша, украина, мультимедиа, видео, видео

Межевич рассказал, что будет с украинцами, если Польша присоединит Львов – видео

13:02 10.08.2022 (обновлено: 13:13 10.08.2022)
© video: Sputnik
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Львов для поляков кажется настолько же исконно польским, насколько для России исконно русским кажется Суздаль, считает профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич
Именно поэтому Польша устанавливает все больший контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, о чем рассказали в СВР России.
Как поляки реально относятся к украинцам? Решится ли Польша на присоединение украинских территорий? Что в таком случае будет с украинским населением на этих землях?
Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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