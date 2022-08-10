https://sputnik-georgia.ru/20220810/pensionery-v-tbilisi-smogut-besplatno-poseschat-basseyn-269343977.html
Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн
Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн
В наличии несколько сот абонементов в "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр" 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T20:07+0400
2022-08-10T20:07+0400
2022-08-10T20:07+0400
грузия
новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует посещение бассейна и фитнес-зала для жителей Тбилиси в возрасте 60 лет и выше, говорится в постановлении сакребуло Тбилиси.Согласно утвержденной программе, пожилые люди смогут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц. Время занятия - час, в период с 11:00 до 14:00.В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений открыт "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр".Количество доступных абонементов – 300. Для получения абонемента нужно предъявить непосредственно в центре удостоверение личности, справку о регистрации в Тбилиси и справку о состоянии здоровья.Если желающих окажется больше, то их поставят в очередь.В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн
В наличии несколько сот абонементов в "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр"
ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik.
Мэрия Тбилиси профинансирует посещение бассейна и фитнес-зала для жителей Тбилиси в возрасте 60 лет и выше, говорится в постановлении
сакребуло Тбилиси.
Согласно утвержденной программе, пожилые люди смогут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц. Время занятия - час, в период с 11:00 до 14:00.
В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений открыт "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр".
Количество доступных абонементов – 300. Для получения абонемента нужно предъявить непосредственно в центре удостоверение личности, справку о регистрации в Тбилиси и справку о состоянии здоровья.
Если желающих окажется больше, то их поставят в очередь.
В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.