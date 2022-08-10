https://sputnik-georgia.ru/20220810/pensionery-v-tbilisi-smogut-besplatno-poseschat-basseyn-269343977.html

Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн

Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн

В наличии несколько сот абонементов в "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр" 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует посещение бассейна и фитнес-зала для жителей Тбилиси в возрасте 60 лет и выше, говорится в постановлении сакребуло Тбилиси.Согласно утвержденной программе, пожилые люди смогут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц. Время занятия - час, в период с 11:00 до 14:00.В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений открыт "Глдани-Надзаладевский комплексный спортивный центр".Количество доступных абонементов – 300. Для получения абонемента нужно предъявить непосредственно в центре удостоверение личности, справку о регистрации в Тбилиси и справку о состоянии здоровья.Если желающих окажется больше, то их поставят в очередь.В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.

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грузия, новости, общество, тбилиси