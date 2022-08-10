https://sputnik-georgia.ru/20220810/prisvaivali-zarplaty-vrachey-v-covid-klinikakh-gruzii-obnaruzhili-sereznye-narusheniya-269330604.html

Присваивали зарплаты врачей: в COVID-клиниках Грузии обнаружили серьезные нарушения

Присваивали зарплаты врачей: в COVID-клиниках Грузии обнаружили серьезные нарушения

Инспекторы выяснили, что в 90 медучреждениях не давали надбавки к зарплате медперсоналу 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T12:35+0400

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грузия

общество

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зураб азарашвили

минздрав

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники Службы инспекции труда Грузии в 2021-2022 годах проверили 127 COVID-клиник в стране и выявили ряд нарушений, сообщает телекомпания "Рустави 2".В разгар пандемии медперсонал в Грузии получал надбавку к зарплате в размере 50% от всего оклада. Программа действовала до апреля текущего года.Инспекторы выяснили, что в 90 медучреждениях не давали надбавки к зарплате медперсоналу. На 33 объектах в плане надбавки к зарплате и выполнения трудовых отношений нарушений не было. В случае четырех объектов делопроизводство было приостановлено исходя из того, что учреждения приостановили деятельность в качестве COVID-клиники.Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что выделенные во время пандемии суммы были потрачены нецелесообразно. В этой связи министр здравоохранения начал проверку клиник.Недавно Минздрав Грузии уже выявил случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник.Министр также заявил, что с января 2022 года ведомство активно следит за загруженностью клиник. Ведомству стало известно, что часто происходило искусственное увеличение количества пациентов. В клинике оставляли и тех пациентов, которые не нуждались в стационарном лечении.В начале октября 2020 года в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, участвующим в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, минздрав, коронавирус covid-19