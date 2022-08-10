https://sputnik-georgia.ru/20220810/prisvoenie-gosimuschestva-v-gruzii--obvinyayutsya-tri-cheloveka-269339303.html

Присвоение госимущества в Грузии – обвиняются три человека

Присвоение госимущества в Грузии – обвиняются три человека

Речь идет о земельных участках общей стоимостью около 240 тысяч долларов 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T16:19+0400

2022-08-10T16:19+0400

2022-08-10T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Три человека привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые в 2020-2021 годах, путем изготовления поддельных документов, зарегистрировали на свое имя четыре принадлежащих государству земельных участка в районе Мцхета-Мтианети площадью 4 318 квадратных метров.Общая рыночная стоимость земельных участков составляет 656,3 тысячи лари (около 240 тысяч долларов).На незаконно приобретенные земельные участки был наложен арест.В настоящее время принимаются меры для возврата земельных участков в государственную собственность.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

мцхета-мтианети

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грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети