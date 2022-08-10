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Присвоение госимущества в Грузии – обвиняются три человека
Присвоение госимущества в Грузии – обвиняются три человека
Речь идет о земельных участках общей стоимостью около 240 тысяч долларов 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T16:19+0400
2022-08-10T16:19+0400
2022-08-10T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Три человека привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые в 2020-2021 годах, путем изготовления поддельных документов, зарегистрировали на свое имя четыре принадлежащих государству земельных участка в районе Мцхета-Мтианети площадью 4 318 квадратных метров.Общая рыночная стоимость земельных участков составляет 656,3 тысячи лари (около 240 тысяч долларов).На незаконно приобретенные земельные участки был наложен арест.В настоящее время принимаются меры для возврата земельных участков в государственную собственность.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
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грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети
Присвоение госимущества в Грузии – обвиняются три человека
16:19 10.08.2022 (обновлено: 16:40 10.08.2022)
Речь идет о земельных участках общей стоимостью около 240 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Три человека привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые в 2020-2021 годах, путем изготовления поддельных документов, зарегистрировали на свое имя четыре принадлежащих государству земельных участка в районе Мцхета-Мтианети площадью 4 318 квадратных метров.
Общая рыночная стоимость земельных участков составляет 656,3 тысячи лари (около 240 тысяч долларов).
На незаконно приобретенные земельные участки был наложен арест.
В настоящее время принимаются меры для возврата земельных участков в государственную собственность.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.