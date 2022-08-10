https://sputnik-georgia.ru/20220810/prokachka-nefti-po-druzhbe-v-vengriyu-i-slovakiyu-vozobnovlena-269341743.html

Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена

Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена

"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T18:05+0400

2022-08-10T18:05+0400

2022-08-10T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская нефтепроводная компания "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — 5 миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.

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