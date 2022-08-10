https://sputnik-georgia.ru/20220810/prokachka-nefti-po-druzhbe-v-vengriyu-i-slovakiyu-vozobnovlena-269341743.html
Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена
Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T18:05+0400
2022-08-10T18:05+0400
2022-08-10T18:07+0400
россия
в мире
новости
венгрия
словакия
чехия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23074/35/230743571_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_721eca3c603df4e08cdb687b5fc2f3b7.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская нефтепроводная компания "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — 5 миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
венгрия
словакия
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23074/35/230743571_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_239cc80c68486ce89bfe2091a9e248f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, венгрия, словакия, чехия, евросоюз
Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена
18:05 10.08.2022 (обновлено: 18:07 10.08.2022)
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Российская нефтепроводная компания "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.
"Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций Евросоюза.
"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", — сказал Демин.
Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — 5 миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.
В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться".
В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.