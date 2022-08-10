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Расширен список студентов, получивших гранты на обучение в вузах Грузии
Расширен список студентов, получивших гранты на обучение в вузах Грузии
Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T22:15+0400
2022-08-10T22:15+0400
2022-08-10T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Гранты на обучение получат студенты бакалавриата и магистратуры в вузах Грузии, которые являются детьми погибших и тяжело пострадавших в международных миротворческих операциях, а также ветераны миссий, ставшие инвалидами, и их дети, говорится в постановлении правительства.В новом учебном году таковых всего три человека.Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента. Среди них выпускники школ высокогорных регионов, дети погибших за территориальную целостность, дети-сироты, дети из многодетных семей, лица с ОВЗ и расстройствами аутистического спектра, дети, находящиеся под опекой государства, и дети из нуждающихся семей.Размер гранта на одного студента составляет 2250 лари в год. Общая сумма финансирования в новом учебном году - 1,92 миллиона лари.Помимо грантов, Минобороны Грузии финансирует половину минимальной стоимости обучения в вузах военных и членов их семей и назначает стипендию для выдающихся студентов в размере 750 лари.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Расширен список студентов, получивших гранты на обучение в вузах Грузии
Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Гранты на обучение получат студенты бакалавриата и магистратуры в вузах Грузии, которые являются детьми погибших и тяжело пострадавших в международных миротворческих операциях, а также ветераны миссий, ставшие инвалидами, и их дети, говорится в постановлении
правительства.
В новом учебном году таковых всего три человека.
Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента. Среди них выпускники школ высокогорных регионов, дети погибших за территориальную целостность, дети-сироты, дети из многодетных семей, лица с ОВЗ и расстройствами аутистического спектра, дети, находящиеся под опекой государства, и дети из нуждающихся семей.
Размер гранта на одного студента составляет 2250 лари в год. Общая сумма финансирования в новом учебном году - 1,92 миллиона лари.
Помимо грантов, Минобороны Грузии финансирует половину минимальной стоимости обучения в вузах военных и членов их семей и назначает стипендию для выдающихся студентов в размере 750 лари.