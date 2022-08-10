https://sputnik-georgia.ru/20220810/rasshiren-spisok-studentov-poluchivshikh-granty-na-obuchenie-v-vuzakh-gruzii-269345631.html

Расширен список студентов, получивших гранты на обучение в вузах Грузии

Расширен список студентов, получивших гранты на обучение в вузах Грузии

Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Гранты на обучение получат студенты бакалавриата и магистратуры в вузах Грузии, которые являются детьми погибших и тяжело пострадавших в международных миротворческих операциях, а также ветераны миссий, ставшие инвалидами, и их дети, говорится в постановлении правительства.В новом учебном году таковых всего три человека.Всего гранты в 2022-2023 учебном году получат 853 студента. Среди них выпускники школ высокогорных регионов, дети погибших за территориальную целостность, дети-сироты, дети из многодетных семей, лица с ОВЗ и расстройствами аутистического спектра, дети, находящиеся под опекой государства, и дети из нуждающихся семей.Размер гранта на одного студента составляет 2250 лари в год. Общая сумма финансирования в новом учебном году - 1,92 миллиона лари.Помимо грантов, Минобороны Грузии финансирует половину минимальной стоимости обучения в вузах военных и членов их семей и назначает стипендию для выдающихся студентов в размере 750 лари.

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