https://sputnik-georgia.ru/20220810/rekomendatsii-pered-ukhodom-gamkrelidze-rasskazal-kak-razvit-zdravookhranenie-v-gruzii-269340496.html

Рекомендации перед уходом: Гамкрелидзе рассказал, как развить здравоохранение в Грузии

Рекомендации перед уходом: Гамкрелидзе рассказал, как развить здравоохранение в Грузии

Общественное здоровье является основным ориентиром 21 века и медицины будущего, уверен специалист 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T18:27+0400

2022-08-10T18:27+0400

2022-08-10T18:27+0400

грузия

общество

новости

зураб азарашвили

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе перед уходом с поста поделился своим видением развития здравоохранения в Грузии.О намерении Гамкрелидзе уйти с поста стало известно 5 августа. Он решил оставить должность, занимаемую с 2013 года, по собственному желанию. Говоря о причинах своего решения, он заявил, что уступает место молодежи.По мнению Гамкрелидзе, в ближайшем будущем в стране должно быть усилено "Общественное движение для здоровой Грузии", чтобы для будущих поколений это стало нормой жизни.Специалист считает важным сделать приоритетом здоровье детей и матерей, так как в стране есть довольно серьезные демографические проблемы.Также главный эпидемиолог страны считает важным усилить работу Национального геномного центра и расширить его деятельность. По его словам, это станет визитной карточкой страны и региона.Как отметил Гамкрелидзе, в течение последующих пяти лет в стране полностью должен быть искоренен гепатит С. Также должен быть усилен контроль за риск-факторами, связанными с высоким содержанием свинца. Ранее Гамкрелидзе заявил, что перед тем, как покинуть пост, он намерен начать процесс передачи полномочий. Как известно, исполнителем обязанностей главы национального центра по контролю заболеваний будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Гамкрелидзе заявил, что решение об отставке он принял вместе с главой Минздрава Зурабом Азарашвили. По его словам, это было двустороннее решение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе