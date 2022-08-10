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Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси идет полным ходом

Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси идет полным ходом

С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T14:05+0400

2022-08-10T14:05+0400

2022-08-10T14:05+0400

грузия

новости

дворец учащейся молодежи

тбилиси

андриа басилая

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Реставрация Дворца учащейся молодежи, одного из самых примечательных исторических зданий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, проходит в интенсивном режиме, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Стоимость проекта – 33,7 миллиона лари (около 12,5 млн долларов). Полная реставрация Дворца молодежи должна завершиться в первой половине 2023 года.Кроме того, во Дворце молодежи обновят двери и окна, отреставрируют поврежденную декоративную балюстраду, восстановят первозданный облик фасада и декоративную подсветку, а также отремонтируют двор и историческую ограду Дворца.С ходом ремонтных работ на месте ознакомились заммэра Тбилиси Андриа Басилая, начальник городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси Ираклий Гвилава и директор Дворца Тика Рухадзе.Здание Дворца учащейся молодежи было построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром.В молодежном центре с 80-летней историей различными услугами пользуются около 5 тысяч школьников и молодых людей.

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грузия, новости, дворец учащейся молодежи, тбилиси, андриа басилая, общество