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Ростуризм рассчитывает, что Евросоюз не запретит въезд россиянам
Ростуризм рассчитывает, что Евросоюз не запретит въезд россиянам
Ранее премьер Эстонии заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека" 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе россиян, передает РИА Новости.Ранее премьер Эстонии Каи Каллас заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Она поправила главу правительства Эстонии, отметив, что путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия."Вне зависимости от страны посещения. А еще напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения", – добавила Догузова.Глава ведомства также отметила, что Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.
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Ростуризм рассчитывает, что Евросоюз не запретит въезд россиянам
Ранее премьер Эстонии заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека"
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе россиян, передает РИА Новости
.
Ранее премьер Эстонии Каи Каллас заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
"Уверена, что любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", – цитирует Догузову РИА Новости.
Она поправила главу правительства Эстонии, отметив, что путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия.
"Вне зависимости от страны посещения. А еще напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения", – добавила Догузова.
Глава ведомства также отметила, что Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.