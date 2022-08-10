https://sputnik-georgia.ru/20220810/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-gruzii-khochet-bolshe-polnomochiy-269340079.html

Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий

Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий

Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T17:10+0400

2022-08-10T17:10+0400

2022-08-10T17:10+0400

политика

грузия

новости

еспч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581798_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_84e004b638387c1ff4a974fac0804728.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Специальная следственная служба просит парламент расширить ее мандат для того, чтобы она смогла проводить повторное расследование находящихся в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дел, заявила замглавы Службы Натия Сонгулашвили журналистам.Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата. Для выполнения этого пункта в парламенте уже создана рабочая группа.По ее словам, полномочия Службы не должны ограничиваться определенными статьями, она должна расследовать все дела по нарушению Конвенции по правам человека.Специальная следственная служба Грузии была создана в марте этого года на базе службы Государственного инспектора Грузии.Служба занимается расследованием преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, еспч