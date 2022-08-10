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Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий
Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий
Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T17:10+0400
2022-08-10T17:10+0400
2022-08-10T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Специальная следственная служба просит парламент расширить ее мандат для того, чтобы она смогла проводить повторное расследование находящихся в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дел, заявила замглавы Службы Натия Сонгулашвили журналистам.Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата. Для выполнения этого пункта в парламенте уже создана рабочая группа.По ее словам, полномочия Службы не должны ограничиваться определенными статьями, она должна расследовать все дела по нарушению Конвенции по правам человека.Специальная следственная служба Грузии была создана в марте этого года на базе службы Государственного инспектора Грузии.Служба занимается расследованием преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, еспч
Специальная следственная служба Грузии хочет больше полномочий
Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Специальная следственная служба просит парламент расширить ее мандат для того, чтобы она смогла проводить повторное расследование находящихся в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дел, заявила замглавы Службы Натия Сонгулашвили журналистам.
Выполнение решений ЕСПЧ является одним из 12 условий, выдвинутых Грузии Евросоюзом для получения статуса кандидата. Для выполнения этого пункта в парламенте уже создана рабочая группа.
"Мы считаем, что должны быть расширены следственные полномочия Службы по тем делам, которые Европейский суд по правам человека и комитет министров обязал расследовать заново", - сказала Сонгулашвили.
По ее словам, полномочия Службы не должны ограничиваться определенными статьями, она должна расследовать все дела по нарушению Конвенции по правам человека.
Специальная следственная служба Грузии была создана в марте этого года на базе службы Государственного инспектора Грузии.
Служба занимается расследованием преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.