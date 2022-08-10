https://sputnik-georgia.ru/20220810/tayna-obrazovaniya-kontinentov-raskryta-269344785.html

Тайна образования континентов раскрыта

Тайна образования континентов раскрыта

Размеры метеоритов были сопоставимы с тем, который привел к вымиранию динозавров. 10.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ученые из австралийского Университета Кертина нашли доказательства теории о том, что континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Процесс начался в течение первого миллиарда лет после образования нашей планеты, возраст которой оценивается в 4,5 миллиарда лет. Размеры метеоритов были сопоставимы с тем, который привел к вымиранию динозавров."Изучая крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Западной Австралии, который представляет собой наиболее хорошо сохранившийся остаток древней коры на Земле, мы нашли доказательства ударов гигантских метеоритов", — сказал ведущий автор исследования доктор Тим Джонсон.Изучение состава изотопов кислорода в этих кристаллах циркона выявило "нисходящий" процесс, начинающийся с плавления пород вблизи поверхности и развивающийся глубже, что соответствует геологическому эффекту от ударов упавших на Землю небесных тел.Стремительное таяние ледяного покрова Арктики - фото>>По словам Джонсона, понимание формирования и продолжающейся эволюции континентов Земли имеет решающее значение, учитывая, что на этих массивах суши находятся большая часть биомассы, все люди и почти все важные месторождения полезных ископаемых планеты, включая такие металлы, как литий, олово и никель — элементы, необходимые для производства экологически чистых технологий.Месторождения полезных ископаемых стали конечным результатом процесса, известного как дифференциация земной коры, который стартовал с формирования самых ранних массивов суши. Данные, относящиеся к другим областям древней континентальной коры, по-видимому, показывают закономерности, аналогичные тем, которые были обнаружены в Западной Австралии, предполагает ученый.

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