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Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора
Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора
За отказ в содействии на экс-президента США наложены многотысячные штрафы 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T22:47+0400
2022-08-10T22:47+0400
2022-08-10T22:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп явился на допрос в офис генерального прокурора Нью-Йорка, но отвечать на вопросы Летиции Джеймс отказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth.В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Трамп все обвинения отрицает, считает дело политически мотивированным.Генпрокурор штата уже многократно обязала экс-президента и его представителей дать показания под присягой. За отказ в содействии на Трампа наложены многотысячные штрафы."Я не совершил ничего плохого, и именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти", - отметил Трамп.Обвинение, которое возглавляет Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов.В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, дональд трамп
Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора
За отказ в содействии на экс-президента США наложены многотысячные штрафы
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Экс-президент США Дональд Трамп явился на допрос в офис генерального прокурора Нью-Йорка, но отвечать на вопросы Летиции Джеймс отказался, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth.
В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Трамп все обвинения отрицает, считает дело политически мотивированным.
"В соответствии с рекомендацией моего советника и по всем остальным причинам, я отказался отвечать на вопросы, руководствуясь правами, доступными каждому гражданину в соответствии с конституцией Соединенных Штатов", - заявил Трамп.
Генпрокурор штата уже многократно обязала экс-президента и его представителей дать показания под присягой. За отказ в содействии на Трампа наложены многотысячные штрафы.
"Я не совершил ничего плохого, и именно поэтому спустя пять лет наблюдения федеральное правительство, власти штатов и местные органы власти при поддержке с фальшивыми медиа не смогли ничего найти", - отметил Трамп.
Обвинение, которое возглавляет Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов.
В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений.