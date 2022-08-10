https://sputnik-georgia.ru/20220810/turisty-spaseny---v-gorakh-na-severe-gruzii-proshla-spasatelnaya-operatsiya-269339730.html
Туристы спасены - в горах на севере Грузии прошла спасательная операция
Туристы спасены - в горах на севере Грузии прошла спасательная операция
У двоих из 30 туристов возникли проблемы со здоровьем, их доставили в клинику 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T16:54+0400
2022-08-10T16:54+0400
2022-08-10T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Группа из 30 иностранцев, потерявшихся в горах Национального парка Пшав-Хевсурети 9 августа, находится в безопасности, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий Грузии.В спасательной операции, которая началась в ущелье Гуро утром 10 августа, участвовали не только спасатели, но и рейнджеры Агентства охраняемых территории под руководством главы охраны Национального парка Пшав-Хевсурети Армаза Циклаури.У двоих из 30 туристов возникли небольшие проблемы со здоровьем, в связи с чем в селе Хаду их встретила машина скорой помощи и доставила в клинику. На данный момент их состояние стабильное.Агентство охраняемых территорий призывает всех туристов, прежде чем отправиться в поход по охраняемым территориям, посетить Центр визитеров и путешествовать только по рекомендованным специалистами маршрутам и тропам.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, туристы
Туристы спасены - в горах на севере Грузии прошла спасательная операция
16:54 10.08.2022 (обновлено: 16:55 10.08.2022)
У двоих из 30 туристов возникли проблемы со здоровьем, их доставили в клинику
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Группа из 30 иностранцев, потерявшихся в горах Национального парка Пшав-Хевсурети 9 августа, находится в безопасности, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий Грузии.
"Все они чувствуют себя хорошо, и их жизни и здоровью не угрожает опасность", - сказано в сообщении.
В спасательной операции, которая началась в ущелье Гуро утром 10 августа, участвовали не только спасатели, но и рейнджеры Агентства охраняемых территории под руководством главы охраны Национального парка Пшав-Хевсурети Армаза Циклаури.
У двоих из 30 туристов возникли небольшие проблемы со здоровьем, в связи с чем в селе Хаду их встретила машина скорой помощи и доставила в клинику. На данный момент их состояние стабильное.
Агентство охраняемых территорий призывает всех туристов, прежде чем отправиться в поход по охраняемым территориям, посетить Центр визитеров и путешествовать только по рекомендованным специалистами маршрутам и тропам.