https://sputnik-georgia.ru/20220810/v-batumi-proydet-festival-molodezhi-269330460.html

В Батуми пройдет фестиваль молодежи

В Батуми пройдет фестиваль молодежи

Организаторы анонсируют проведение культурных, спортивных и развлекательно-познавательных мероприятий 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль молодежи пройдет в черноморском городе Батуми 12 августа по случаю Международного дня молодежи, говорится в сообщении организаторов.Международный день молодежи ежегодно отмечается12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для признания ключевой роли молодежи в современном обществе.Мероприятия в Батуми пройдут на территории знаменитого здания в форме осьминога. Гостей фестиваля ждет живая музыка, аттракционы, инсталляции, спортивные активности и многое другое. На мероприятии выступят известные грузинские группы LOUDSPEAKERS и BEDFORD FALLS, а также диджей.Посещение праздника свободное.

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