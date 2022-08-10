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В Батуми пройдет фестиваль молодежи
В Батуми пройдет фестиваль молодежи
Организаторы анонсируют проведение культурных, спортивных и развлекательно-познавательных мероприятий 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T12:02+0400
2022-08-10T12:02+0400
2022-08-10T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль молодежи пройдет в черноморском городе Батуми 12 августа по случаю Международного дня молодежи, говорится в сообщении организаторов.Международный день молодежи ежегодно отмечается12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для признания ключевой роли молодежи в современном обществе.Мероприятия в Батуми пройдут на территории знаменитого здания в форме осьминога. Гостей фестиваля ждет живая музыка, аттракционы, инсталляции, спортивные активности и многое другое. На мероприятии выступят известные грузинские группы LOUDSPEAKERS и BEDFORD FALLS, а также диджей.Посещение праздника свободное.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, батуми
В Батуми пройдет фестиваль молодежи
12:02 10.08.2022 (обновлено: 12:25 10.08.2022)
Организаторы анонсируют проведение культурных, спортивных и развлекательно-познавательных мероприятий
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль молодежи пройдет в черноморском городе Батуми 12 августа по случаю Международного дня молодежи, говорится в сообщении организаторов.
Международный день молодежи ежегодно отмечается12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для признания ключевой роли молодежи в современном обществе.
Мероприятия в Батуми пройдут на территории знаменитого здания в форме осьминога. Гостей фестиваля ждет живая музыка, аттракционы, инсталляции, спортивные активности и многое другое. На мероприятии выступят известные грузинские группы LOUDSPEAKERS и BEDFORD FALLS, а также диджей.
Посещение праздника свободное.