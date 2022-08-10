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Венгрия заявила о готовности оплачивать транзит российской нефти по "Дружбе"
Венгрия заявила о готовности оплачивать транзит российской нефти по "Дружбе"
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T07:32+0400
2022-08-10T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Венгерская нефтегазовая компания MOL инициировала переговоры о передаче ей обязательств по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".Во вторник советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, это произошло из-за отсутствия у российской стороны возможности осуществить платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Беларуси, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.
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в мире, новости, политика, россия, венгрия, чехия, словакия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Венгрия заявила о готовности оплачивать транзит российской нефти по "Дружбе"
07:32 10.08.2022 (обновлено: 08:03 10.08.2022)
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Венгерская нефтегазовая компания MOL инициировала переговоры о передаче ей обязательств по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Во вторник советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, это произошло из-за отсутствия у российской стороны возможности осуществить платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
"Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", – сообщили в компании РИА Новости.
В MOL отметили, что располагают достаточным количеством резервов на несколько недель, но при этом компания инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транспортировки нефти.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Беларуси, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.