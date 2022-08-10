https://sputnik-georgia.ru/20220810/zagryaznyali-vozdukh-v-gruzii-oshtrafovali-predpriyatiya-po-proizvodstvu-glinogipsa--269327506.html

Загрязняли воздух: в Грузии оштрафовали предприятия по производству глиногипса

Загрязняли воздух: в Грузии оштрафовали предприятия по производству глиногипса

Предприятия не мониторили выброс вредных веществ из стационарных источников загрязнения 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T10:44+0400

2022-08-10T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили правонарушения в предприятиях по производству гажи (глиногипса), сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники агентства проверили предприятия Гардабанского района (Квемо Картли) "Денмарк" и "Самгори вели".Инспектирование выявило, что предприятия не выполняют обязанности, предусмотренные законом "О защите атмосферного воздуха". В частности, они не вели мониторинг выброса вредных веществ из стационарных источников загрязнения специальным методом.По словам министра, развитие экономики должно происходить за счет минимального ущерба на окружающую среду.Предприятия оштрафованы на сумму в размере 20 тысяч лари (7,3 тысячи долларов). Материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в суд.

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грузия, новости, экономика, гардабанский район