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Загрязняли воздух: в Грузии оштрафовали предприятия по производству глиногипса
Загрязняли воздух: в Грузии оштрафовали предприятия по производству глиногипса
Предприятия не мониторили выброс вредных веществ из стационарных источников загрязнения 10.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-10T10:44+0400
2022-08-10T10:44+0400
2022-08-10T10:59+0400
грузия
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гардабанский район
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили правонарушения в предприятиях по производству гажи (глиногипса), сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники агентства проверили предприятия Гардабанского района (Квемо Картли) "Денмарк" и "Самгори вели".Инспектирование выявило, что предприятия не выполняют обязанности, предусмотренные законом "О защите атмосферного воздуха". В частности, они не вели мониторинг выброса вредных веществ из стационарных источников загрязнения специальным методом.По словам министра, развитие экономики должно происходить за счет минимального ущерба на окружающую среду.Предприятия оштрафованы на сумму в размере 20 тысяч лари (7,3 тысячи долларов). Материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в суд.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, гардабанский район
Загрязняли воздух: в Грузии оштрафовали предприятия по производству глиногипса
10:44 10.08.2022 (обновлено: 10:59 10.08.2022)
Предприятия не мониторили выброс вредных веществ из стационарных источников загрязнения
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили правонарушения в предприятиях по производству гажи (глиногипса), сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники агентства проверили предприятия Гардабанского района (Квемо Картли) "Денмарк" и "Самгори вели".
Инспектирование выявило, что предприятия не выполняют обязанности, предусмотренные законом "О защите атмосферного воздуха". В частности, они не вели мониторинг выброса вредных веществ из стационарных источников загрязнения специальным методом.
"Для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства защита атмосферного воздуха является приоритетным направлением. Соответственно, Департамент по надзору окружающей среды регулярно проверяет предприятия. Мы будем незамедлительно реагировать на любое правонарушение", – заявил глава ведомства Леван Джгаркава.
По словам министра, развитие экономики должно происходить за счет минимального ущерба на окружающую среду.
Предприятия оштрафованы на сумму в размере 20 тысяч лари (7,3 тысячи долларов). Материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены в суд.