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Жилплощадь узаконят более 500 семьям в Грузии

Жилплощадь узаконят более 500 семьям в Грузии

В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T10:02+0400

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жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило передачу в собственность квартир и земельных участков более 500 семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси и регионах, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.По словам Давиташвили, вынужденные переселенцы получат квартиры в крупных городах: Тбилиси, Зугдиди, Мцхета, Цкалтубо, Хони, Абаша, Батуми, Кутаиси и Поти, а также в других регионах.По словам министра, они смогут использовать эти жилплощади в полной мере и смогут улучшить свои жилищные условия. Минэкономики совместно с Минздравом работало над выяснением того факта, что эти семьи использовали площади для жилья, а не в коммерческих целях.В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем – государство приобретает квартиры для переселенцев, строит для них многоквартирные дома. Если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье, а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.

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грузия, новости, общество, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, минздрав, леван давиташвили, жилье для вынужденных переселенцев