https://sputnik-georgia.ru/20220811/desyat-let-na-postu-glavnogo-epidemiologa-gamkrelidze-otchitalsya-za-prodelannuyu-rabotu-269341236.html

Десять лет на посту главного эпидемиолога: Гамкрелидзе отчитался за проделанную работу

Десять лет на посту главного эпидемиолога: Гамкрелидзе отчитался за проделанную работу

Гамкрелидзе отметил, что за время своей работы столкнулся со множеством вызовов 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T07:01+0400

2022-08-11T07:01+0400

2022-08-11T08:06+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

амиран гамкрелидзе

национальный центр по контролю заболеваний

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе, уходящий с поста гендиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, подытожил проделанную за десять лет работу и перечислил сферы, в которых были достигнуты успехи.О намерении Гамкрелидзе уйти с поста стало известно 5 августа. Он решил оставить должность, занимаемую с 2013 года, по собственному желанию. Говоря о причинах своего решения, он заявил, что уступает место молодежи.По его словам, достигнуть результатов невозможно было бы без труда и самоотверженности каждого сотрудника центра."Особенно хочу выделить последние годы, период пандемии, когда весь состав центра, центральное представительство, включая службы общественного здоровья регионов и муниципалитетов, в постоянном режиме, 24/7 участвовали, с одной стороны, в борьбе против этого коварного вируса, а с другой – вели рутинную деятельность для того, чтобы донести в беспрерывном режиме до каждого гражданина, в каждом уголке страны сервисы общественного здоровья", – подчеркнул Гамкрелидзе.Гамкрелидзе выделил некоторые проекты, которые были внедрены в стране в течение последних десяти лет. Он отметил позитивную работу в направлении снижения основных индикаторов здравоохранения (детская смертность в возрасте 0-5 лет, смерторождение, неонатальная смертность, беременность подростков, сокращение количества абортов).Гамкрелидзе также отметил выявление и идентификацию новых вирусов в масштабах мира и страны, управление вспышкой ветрянки, искоренение краснухи, доведение фактов бешенства до единичных случаев, искоренение местной передачи малярии, добавление шести новых вакцин в национальный календарь иммунизации, значительное снижение всех форм туберкулеза.Главный эпидемиолог страны также отметил важность создания превентивной системы ВИЧ/СПИД и расширение сервисов, внедрение принципов "единого здравоохранения" в стране, внесение вклада в программу искоренения гепатита С и внедрение единой электронной базы доноров крови в стране.Гамкрелидзе также подчеркнул, что одним из важных проектов центра за эти годы было внедрение массового скрининга артериальной гипертензии, национальное исследование йода, усиление контроля за табаком и содействие снижению потребления табака в стране, создание в центре Департамента защиты окружающей среды и развитие этого направления.Одним из важных проектов Гамкрелидзе считает и создание лаборатории по оценке химических риск-факторов, администрирование единой информационной системы рака, регистра рождения и смерти и многое другое.Гамкрелидзе выразил соболезнование семьям тех людей, которых не удалось спасти. По словам Гамкрелидзе, последние годы были особенно стрессовыми и тяжелыми в эмоциональном плане и для него.Ранее Гамкрелидзе заявил, что перед тем, как покинуть пост, он намерен начать процесс передачи полномочий. Как известно, исполнителем обязанностей главы национального центра по контролю заболеваний будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Гамкрелидзе заявил, что решение об отставке он принял вместе с главой минздрава Зурабом Азарашвили. По его словам, это было двустороннее решение.

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний