https://sputnik-georgia.ru/20220811/ezhenedelnyy-brifing-ivana-nechaeva---video-269354099.html

Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео

Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева 11.08.2022, Sputnik Грузия

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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, политика, мид рф, мультимедиа, видео, видео