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Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева 11.08.2022, Sputnik Грузия
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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.
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LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Ивана Нечаева
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Ивана Нечаева
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Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
12:14 11.08.2022 (обновлено: 15:23 11.08.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.