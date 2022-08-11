https://sputnik-georgia.ru/20220811/festival-ulichnoy-edy-proydet-v-vysokogornom-regione-racha-269358367.html
Фестиваль уличной еды пройдет в высокогорном регионе Рача
Фестиваль уличной еды пройдет в высокогорном регионе Рача
Власти Грузии пытаются продвинуть гастрономический туризм в стране 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T14:07+0400
2022-08-11T14:07+0400
2022-08-11T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в городе Абмролаури (регион Рача-Лечхуми) 26-27 августа, сообщают организаторы."Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.На фестивале, который первым принимает региона Рача, можно будет попробовать блюда, которые представят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.Ранее шеф-повара посетили Лечхуми, чтобы поделиться с местным населением опытом и рекомендациями о том, как блюдо подавать в формате street food для представления на фестивале.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, грузинская кухня
Фестиваль уличной еды пройдет в высокогорном регионе Рача
Власти Грузии пытаются продвинуть гастрономический туризм в стране
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в городе Абмролаури (регион Рача-Лечхуми) 26-27 августа, сообщают организаторы.
"Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.
На фестивале, который первым принимает региона Рача, можно будет попробовать блюда, которые представят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.
Ранее шеф-повара посетили Лечхуми, чтобы поделиться с местным населением опытом и рекомендациями о том, как блюдо подавать в формате street food для представления на фестивале.