https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruzinskiy-teatr-predstavit-spektakl-na-shekspirovskom-festivale-v-verone-269223029.html

Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне

Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне

Грузия на фестивале представит спектакль по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T07:31+0400

2022-08-11T07:31+0400

2022-08-11T07:31+0400

культура

новости

в мире

греция

димитрий хвтисиашвили

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе представит спектакль "Много шума из ничего" на престижном международном Шекспировском фестивале Verona Shakespeare Fringe Festival в Вероне 26 августа.Цель фестиваля Verona Shakespeare Fringe Festival состоит в том, чтобы создать международный многоязычный фестиваль в Вероне, который служит источником вдохновения для пьес и поэзии Уильяма Шекспира. Фестиваль организован Центром Skenè университета Вероны.В этом году на фестивале, помимо Грузии, будут представлены театры из таких стран как Греция, Италия, Украина, Норвегия, Сербия и ВеликобританияРежиссером спектакля по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" является Димитрий Хвтисиашвили.Спектакль рассказывает о конфликте между любовью и ненавистью, добром и злом, в котором добро и любовь побеждают как морально, так и физически.Члены труппы актеров делят роли на глазах у зрителей, спорят, борются за текст, "перенимают лица", что вносит в спектакль больше веселья и интриги.

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культура, новости, в мире, греция, димитрий хвтисиашвили