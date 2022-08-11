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Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне
Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне
Грузия на фестивале представит спектакль по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T07:31+0400
2022-08-11T07:31+0400
2022-08-11T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе представит спектакль "Много шума из ничего" на престижном международном Шекспировском фестивале Verona Shakespeare Fringe Festival в Вероне 26 августа.Цель фестиваля Verona Shakespeare Fringe Festival состоит в том, чтобы создать международный многоязычный фестиваль в Вероне, который служит источником вдохновения для пьес и поэзии Уильяма Шекспира. Фестиваль организован Центром Skenè университета Вероны.В этом году на фестивале, помимо Грузии, будут представлены театры из таких стран как Греция, Италия, Украина, Норвегия, Сербия и ВеликобританияРежиссером спектакля по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" является Димитрий Хвтисиашвили.Спектакль рассказывает о конфликте между любовью и ненавистью, добром и злом, в котором добро и любовь побеждают как морально, так и физически.Члены труппы актеров делят роли на глазах у зрителей, спорят, борются за текст, "перенимают лица", что вносит в спектакль больше веселья и интриги.
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культура, новости, в мире, греция, димитрий хвтисиашвили
Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне
Грузия на фестивале представит спектакль по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего"
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе представит спектакль "Много шума из ничего" на престижном международном Шекспировском фестивале
Verona Shakespeare Fringe Festival в Вероне 26 августа.
Цель фестиваля Verona Shakespeare Fringe Festival состоит в том, чтобы создать международный многоязычный фестиваль в Вероне, который служит источником вдохновения для пьес и поэзии Уильяма Шекспира. Фестиваль организован Центром Skenè университета Вероны.
В этом году на фестивале, помимо Грузии, будут представлены театры из таких стран как Греция, Италия, Украина, Норвегия, Сербия и Великобритания
Режиссером спектакля по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" является Димитрий Хвтисиашвили.
Спектакль рассказывает о конфликте между любовью и ненавистью, добром и злом, в котором добро и любовь побеждают как морально, так и физически.
Члены труппы актеров делят роли на глазах у зрителей, спорят, борются за текст, "перенимают лица", что вносит в спектакль больше веселья и интриги.