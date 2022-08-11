https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruzinskiy-vrach-spas-dzyudoistku-iz-tunisa-269365298.html

Грузинский врач спас дзюдоистку из Туниса

Грузинский врач спас дзюдоистку из Туниса

Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T16:27+0400

2022-08-11T16:27+0400

2022-08-11T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Главный врач олимпийской сборной Грузии и президент Ассоциации спортивной медицины Зураб Кахабришвили спас от смерти дзюдоистку из Туниса.Случай произошел в городе Гуаякиль в Эквадоре во время всемирного чемпионата среди дзюдоистов-юниоров.Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание. Судья после небольшой паузы позвал медицинский персонал, который, по-видимому, не смог разобраться с возникшей ситуацией.К спортсменке подбежал Зураб Кахабришвили, который сделал ей искусственной дыхание и массаж сердца.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, спорт, новости, грузия, происшествия