https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruzinskiy-vrach-spas-dzyudoistku-iz-tunisa-269365298.html
Грузинский врач спас дзюдоистку из Туниса
Грузинский врач спас дзюдоистку из Туниса
Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T16:27+0400
2022-08-11T16:27+0400
2022-08-11T16:27+0400
в мире
спорт
новости
грузия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23589/34/235893411_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_1cb20974d1aaad0b7c0ed84db668f3b0.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Главный врач олимпийской сборной Грузии и президент Ассоциации спортивной медицины Зураб Кахабришвили спас от смерти дзюдоистку из Туниса.Случай произошел в городе Гуаякиль в Эквадоре во время всемирного чемпионата среди дзюдоистов-юниоров.Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание. Судья после небольшой паузы позвал медицинский персонал, который, по-видимому, не смог разобраться с возникшей ситуацией.К спортсменке подбежал Зураб Кахабришвили, который сделал ей искусственной дыхание и массаж сердца.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23589/34/235893411_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a78da2652f9a96638d3b859801e19529.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, спорт, новости, грузия, происшествия
Грузинский врач спас дзюдоистку из Туниса
Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Главный врач олимпийской сборной Грузии и президент Ассоциации спортивной медицины Зураб Кахабришвили спас от смерти дзюдоистку из Туниса.
Случай произошел в городе Гуаякиль в Эквадоре во время всемирного чемпионата среди дзюдоистов-юниоров.
Во время состязания с соперницей из Финляндии дзюдоистка из Туниса потеряла сознание. Судья после небольшой паузы позвал медицинский персонал, который, по-видимому, не смог разобраться с возникшей ситуацией.
К спортсменке подбежал Зураб Кахабришвили, который сделал ей искусственной дыхание и массаж сердца.